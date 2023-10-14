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بعد وصوله لـ200 مباراة دولية

كريستيانو رونالدو يشكر الجماهير على التكريم

السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٣ مساءً
كريستيانو رونالدو يشكر الجماهير على التكريم
المواطن - فريق التحرير

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أعرب نجم المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو عن سعادته بالتكريم الذي حصل عليه قبل مواجهة سلوفاكيا.

رونالدو سعيد بالتكريم

ونشر كريستيانو رونالدو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا من المباراة، وعلق قائلًا: “نحن في يورو 2024!”، وذلك بعد ضمان التأهل رسميًا إلى البطولة.

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وتابع رونالدو: “سعيد جدًا بمساعدة البرتغال في الوصول إلى النهائيات مرة أخرى، في بطولة رائعة.. شكر خاص للاتحاد البرتغالي لكرة القدم والجماهير الحاضرة في الملعب على هذا التكريم الجميل”.

المنتخب البرتغالي
لاعبو المنتخب – المصدر @Cristiano

تكريم كريستيانو رونالدو قبل المباراة

وشارك كريستيانو رونالدو بشكل أساسي في مباراة المنتخب البرتغالي ضد نظيره السلوفاكي بالأمس، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @Cristiano

وتألق رونالدو خلال المباراة ونجح في تسجيل هدف، ليقود المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم لتجاوز عقبة سلوفاكيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويضمن التأهل إلى “يورو 2024”.

وعزز رونالدو رقمه القياسي على صعيد المشاركات الدولية، ووصل إلى مباراته رقم 200 بقميص المنتخب البرتغالي، ليتم تكريمه قبل المباراة ومنحه جائزة تقديرية، كما احتفلت به الجماهير، ورفعت لافتة تحمل عبارة “CR 200”.

كريستيانو رونالدو
تكريم كريستيانو – المصدر @Cristiano

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