كريستيانو رونالدو يشكر الجماهير على التكريم

أعرب نجم المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو عن سعادته بالتكريم الذي حصل عليه قبل مواجهة سلوفاكيا.

رونالدو سعيد بالتكريم

ونشر كريستيانو رونالدو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا من المباراة، وعلق قائلًا: “نحن في يورو 2024!”، وذلك بعد ضمان التأهل رسميًا إلى البطولة.

وتابع رونالدو: “سعيد جدًا بمساعدة البرتغال في الوصول إلى النهائيات مرة أخرى، في بطولة رائعة.. شكر خاص للاتحاد البرتغالي لكرة القدم والجماهير الحاضرة في الملعب على هذا التكريم الجميل”.

تكريم كريستيانو رونالدو قبل المباراة

وشارك كريستيانو رونالدو بشكل أساسي في مباراة المنتخب البرتغالي ضد نظيره السلوفاكي بالأمس، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

وتألق رونالدو خلال المباراة ونجح في تسجيل هدف، ليقود المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم لتجاوز عقبة سلوفاكيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويضمن التأهل إلى “يورو 2024”.

وعزز رونالدو رقمه القياسي على صعيد المشاركات الدولية، ووصل إلى مباراته رقم 200 بقميص المنتخب البرتغالي، ليتم تكريمه قبل المباراة ومنحه جائزة تقديرية، كما احتفلت به الجماهير، ورفعت لافتة تحمل عبارة “CR 200”.