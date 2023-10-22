كريستيانو رونالدو يصل لـ50 مساهمة تهديفية في 2023

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر هذا الموسم، وقاده لتجاوز عقبة ضمك، ليُحقق رقمًا مميزًا.

كريستيانو رونالدو يواصل التألق

وشارك كريستيانو رونالدو بشكل أساسي في مباراة النصر ضد ضمك بالأمس، ونجح في تسجيل هدف من ركلة حرة، ليصل إلى المساهمة التهديفية رقم 50، ويُعزز تواجده في صدارة الأكثر تسجيلًا بالعالم في 2023.

وشارك كريستيانو رونالدو صاحب الـ38 عامًا، في 44 مباراة مع النصر ومنتخب البرتغال الأول لكرة القدم، ونجح في تسجيل 41 هدفًا، وقدم 4 تمريرات حاسمة، بواقع مساهمة تهديفية كل 77 دقيقة لعب.

وقام رونالدو بـ176 تسديدة، بينهم 95 تسديدة على المرمى، ونجح في صناعة 52 فرصة، لتمنحه شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” تقييمًا بـ7.65 درجة.

وينفرد كريستيانو رونالدو بصدارة جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي برصيد 11 هدفًا، كما يتصدر قائمة الأكثر صناعة للأهداف، بعد تقديمه لـ5 تمريرات حاسمة، ليكون مساهمًا في 16 هدفًا مع النصر.

فوز النصر ضد ضمك

ولعب النصر ضد ضمك بالأمس على ملعب “الأول بارك” في الرياض، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز العالمي بهدفين مقابل هدف.

ورفع العالمي رصيده إلى 22 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك عند 10 نقاط، ليتواجد في المركز الحادي عشر.