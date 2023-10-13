كريستيانو رونالدو يقود البرتغال لـ يورو 2024

تأهل منتخب البرتغال رسميًّا لنهائيات كأس أمم أوروبا 2024، وذلك بعد الفوز على منتخب سلوفاكيا الجمعة بنتيجة 3/ 2 في الجولة السابعة من التصفيات.

وكان منتخب برازيل أوروبا أنهى الشوط الأول متفوقًا بنتيجة هدفين دون رد، أحرزهما كل من جونزالو راموس ورونالدو في الدقيقتين الـ 18 والـ29.

البرتغال في يورو 2024

وفي الشوط الثاني، سجل منتخب سلوفاكيا هدفه الأول عبر دافيد هانكو في الدقيقة الـ 70، ثم سجل رونالدو الهدف الثالث لمنتخب برازيل أوروبا في الدقيقة الـ72 وبعدها سجل اللاعب ستانيسلاف لوبوتكا الهدف الثاني لسلوفاكيا في الدقيقة الـ80.

منتخب برازيل أوروبا بعد الفوز أصبح رصيده 21 نقطة في المركز الأول في المجموعة العاشرة ليتأهل لليورو، بينما تجمد رصيد سلوفاكيا عند 13 نقطة في الوصافة.