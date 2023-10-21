كريستيانو رونالدو يُحدد موعد نهاية مشواره مع النصر

أوضح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر أنه مستمر مع أصفر الرياض في العام المقبل، كاشفًا موعد نهاية مشواره مع الفريق.

الاستمرار مع النصر

وقال رونالدو بعد مباراة النصر وضمك: ” بكل تأكيد أنا مستمر مع النصر العام الحالي والمقبل وبعدها سأسمع إلى ما يقوله جسدي إذا كنت أستطيع استكمال مسيرتي أو الاعتزال، حاليًا وصلت لسن الـ38 وأحاول قدر المستطاع الاهتمام بجسدي وبنمط حياتي”.

وتابع النجم البرتغالي: ” ضمك قدم مباراة مميزة، ولكننا نجحنا في العودة بالشوط الثاني وتحقيق المطلوب وهو النقاط الثلاث، أريد توجيه الشكر للجماهير السعودية ولجماهير النصر على حفاوتهم بي والأجواء اليوم في ملعب الأول بارك كانت رائعة”.

كريستيانو رونالدو يُسجل هدف الفوز

وخلال مباراة النصر وضمك، نجح اللاعب الكاميروني جورج نكودو في إحراز الهدف الوحيد لفريق ضمك بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، مستغلًا خطأ دفاعيًا من لاعبي أصفر الرياض.

وفي الشوط الثاني، نجح الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي تاليسكا في منح النصر التقدم بعد تفوق ضمك في الشوط الأول.

نجما النصر، أحرزا الهدفين خلال 4 دقائق حيث سجل البرازيلي تاليسكا الهدف الأول في الدقيقة الـ52، ثم أضاف رونالدو ثاني الأهداف في الدقيقة الـ56 من ركلة حرة مباشرة.