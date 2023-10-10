كريستيانو رونالدو يُعيد رقمًا غائبًا منذ 9 سنوات مع النصر

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حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر رقمًا مميزًا مع أصفر الرياض لم يحققه منذ عام 2014.
ونجح رونالدو مع نادي النصر حتى الآن في تسجيل 10 أهداف في أول 9 مباريات بدوري روشن ليكون في صدارة هدافي المسابقة، ويفوز بجائزة أفضل لاعب في شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين.
وبعدما سجل رونالدو فإنه نجح في تحقيق رقم غائب عنه منذ عام 2014 حيث في بداية موسم 2014/ 2015 سجل 16 هدفًا في أول 9 مباريات كأكبر رقم تهديفي لـ رونالدو في أول 9 جولات في مسيرته بمختلف الدوريات العالمية.
ومنذ رحيله عن ريال مدريد في صيف 2018، لم ينجح رونالدو في تسجيل كم كبير من الأهداف في أول 9 جولات من الدوري، حيث مع يوفنتوس الإيطالي نفسه سجل فقط 8 أهداف في أول 9 جولات.
وكانت بعض التقارير ذكرت أن رونالدو يُرحب بتجديد عقده مع النصر حتى عام 2027.