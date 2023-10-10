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سبق له أن حققه مع ريال مدريد

كريستيانو رونالدو يُعيد رقمًا غائبًا منذ 9 سنوات مع النصر

الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٧ مساءً
كريستيانو رونالدو يُعيد رقمًا غائبًا منذ 9 سنوات مع النصر
المواطن - فريق التحرير

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حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر رقمًا مميزًا مع أصفر الرياض لم يحققه منذ عام 2014.

ونجح رونالدو مع نادي النصر حتى الآن في تسجيل 10 أهداف في أول 9 مباريات بدوري روشن ليكون في صدارة هدافي المسابقة، ويفوز بجائزة أفضل لاعب في شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين.

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أرقام كريستيانو رونالدو في آخر 9 سنوات

وبعدما سجل رونالدو فإنه نجح في تحقيق رقم غائب عنه منذ عام 2014 حيث في بداية موسم 2014/ 2015 سجل 16 هدفًا في أول 9 مباريات كأكبر رقم تهديفي لـ رونالدو في أول 9 جولات في مسيرته بمختلف الدوريات العالمية.

ومنذ رحيله عن ريال مدريد في صيف 2018، لم ينجح رونالدو في تسجيل كم كبير من الأهداف في أول 9 جولات من الدوري، حيث مع يوفنتوس الإيطالي نفسه سجل فقط 8 أهداف في أول 9 جولات.

وكانت بعض التقارير ذكرت أن رونالدو يُرحب بتجديد عقده مع النصر حتى عام 2027.

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