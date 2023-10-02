كريستيانو رونالدو يُنافس باتنا على جائزة الأفضل في سبتمبر

يُنافس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على جائزة أفضل لاعب في دوري روشن السعودي لشهر سبتمبر، بعد تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

كريستيانو رونالدو وباتنا يتنافسان

وكشفت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الاثنين، عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر، وهما كريستيانو رونالدو، ونجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، المغربي مراد باتنا.

وتفاعلت الجماهير مع استفتاء الأفضل، ومنحت كريستيانو رونالدو 67.8% من الأصوات، مقابل 32.2% لمراد باتنا، وذلك بعد مرور 20 دقيقة فقط على بدء التصويت، عبر حساب دوري روشن السعودي على منصة “إكس”.

التألق في شهر سبتمبر

ويُقدم كريستيانو رونالدو مستوى مميزًا مع النصر، حيث نجح في تسجيل 5 أهداف خلال منافسات شهر سبتمبر، ليقود العالمي لتحقيق 4 انتصارات متتالية ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

على الجانب الآخر، خطف مراد باتنا الأنظار مع الفتح في شهر سبتمبر، وتمكن من تسجيل 5 أهداف، قاد بهم النموذجي لتحقيق 3 انتصارات، وخسر مباراة واحدة في دوري روشن السعودي أمام الاتحاد.

وينفرد رونالدو بصدارة هدافي دوري روشن السعودي برصيد 10 أهداف، وذلك بعد نهاية منافسات الجولة الثامنة، فيما يحتل مراد باتنا الوصافة، بعدما نجح في هز الشباك 6 مرات حتى الآن.