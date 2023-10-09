كريم بنزيما الأكثر صناعة للفرص المحققة

ظهر النجم الفرنسي كريم بنزيما بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ليكون من أبرز اللاعبين في صفوفه خلال منافسات الموسم الحالي.

تألق كريم بنزيما

ويُعد كريم بنزيما أكثر لاعب في دوري روشن السعودي صناعة للفرص المحققة في جميع البطولات هذا الموسم، بصناعته لـ10 فرص محققة، كما أنه أكثر اللاعبين صناعة للأهداف حتى الآن.

وشارك كريم بنزيما في 7 مباريات مع الاتحاد في دوري روشن السعودي، ونجح في تسجيل 3 أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين، وصنع 16 فرصة، وقام بـ15 تسديدة على المرمى بدقة 68.2%، ولديه 7 مراوغات ناجحة.

وقام كريم بنزيما بـ191 تمريرة ناجحة بدقة وصلت إلى 82.3%، وبلغت دقة تمريراته في ساحة المنافس 76.4%، كما قام لـ3 افتكاكات ناجحة، وشتت الكرة 4 مرات، وذلك وفقًا لموقع رابطة دوري المحترفين.

كما خطف بنزيما الأنظار في بداية مشواره مع الاتحاد في البطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية”، حيث نجح في تسجيل 3 أهداف وصنع آخر، إلا أن فريقه ودع المسابقة من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام الهلال.

الاتحاد في دوري روشن

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، وبفارق الأهداف عن النصر صاحب المركز الثالث، و4 نقاط عن الهلال المتصدر.