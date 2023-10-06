كريم بنزيما: الديربي له نكهة خاصة

علق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما على مواجهة الأهلي اليوم، مؤكدًا أن مباريات الديربي لها نكهة خاصة، وتمنى تحقيق الفوز.

تعليق كريم بنزيما على الديربي

وقال كريم بنزيما، في مقطع فيديو مصور لحساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”: “مباراة الديربي سواء كانت هنا أو في أي مكان آخر لديها نكهة خاصة”.

وتابع: “الجمهور سوف يعطي كل ما عنده، وهذا سوف يشجع اللاعبين لإعطاء كل ما لديهم، سوف تكون مباراة كبيرة، والمهمة علينا أن نفوز ونثبت بأننا الأفضل.. نحن نرى أهمية هذه المباراة للجماهير، لذلك سوف يدفعوننا للفوز”.

ويُقدم كريم بنزيما مستوى مميزًا مع الاتحاد، قبل أن تبعده الإصابة عن المشاركة في آخر مباراتين، حيث شارك في 6 لقاءات بدوري روشن بمعدل 492 دقيقة، وسجل 3 أهداف، وسدد 26 كرة، وصنع 13 فرصة، وقام بـ15 مراوغة.

الاتحاد يواجه الأهلي اليوم

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة الاتحاد ضد الأهلي، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن التعاون المتصدر مؤقتًا، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز السابع بـ16 نقطة.