كريم بنزيما: القصف الظالم في غزة لا يستثني الأطفال أو النساء

عبر نجم نادي الاتحاد، اللاعب الفرنسي كريم بنزيما عن دعمه لأهالي غزة مشيرًا إلى أن القصف الظالم الذي تشنه إسرائيل عليهم لا يستثني الأطفال أو النساء.

وكتب بنزيما عبر منصة إكس باللغة الفرنسية تغريدة قال فيها:” كل صلواتنا من أجل سكان غزة، الذين يقعون مرة أخرى ضحايا لهذا القصف الظالم، الذي لا يستثني النساء ولا الأطفال.

تفاعل كبير

وقد حظيت التغريدة بتفاعل كبير من محبي النجم العالمي حيث وصلت إلى أكثر من 3.5 مليون مشاهدة في أقل من ساعة فيما علق عليها الكثيرين من محبي بنزيما.

عبدالعزيز المريسل تفاعل مع التغريدة بالقول :” شكراً كريم على ذلك” فيما قال زياد الجهني “فخر العرب” بينما قال صاحب حساب مواهب” أحبك يا أعظم لاعب في العالم” فيما علق صاحب حساب عفيفي مستخدمًا اللغة الفرنسية :”quel legende” فيما علق أبو فهد بالقول: “يعاني سكان غزة معاناة كبيرة. إنهم يفتقرون إلى الغذاء والماء والكهرباء وحتى العلاجات الطبية الأساسية. ومن المؤسف أن عدد الوفيات بسبب الجوع والفقر أصبح مماثلاً للوفيات الناجمة عن الصواريخ الإسرائيلية”.

تكريم كريم بنزيما

وينتظر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما تكريمًا خاصًا من ناديه السابق، ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة.

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية، اليوم الأحد، إلى أن رحيل كريم بنزيما عن صفوف ريال مدريد كان أمرًا متوقعًا، بعد مسيرة مميزة دامت لـ14 عامًا، قدم فيها كل شيء وتوج بالعديد من البطولات.