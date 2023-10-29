كريم بنزيما يخطف نجومية الجولة الـ11

تألق النجم الفرنسي كريم بنزيما بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ليكون من أبرز اللاعبين ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

كريم بنزيما الأعلى تقييمًا

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عن تقييمات اللاعبين بالجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، ومنحت كريم بنزيما أعلى تقييم بـ9 درجات، بعد المستوى المميز الذي قدمه أمام الحزم.

وعلى الرغم من تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الحزم بنتيجة 2\2، إلا أن كريم بنزيما كان النجم الأبرز، حيث نجح في تسجيل هدف، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف، بجانب صناعته لـ3 آخرين.

وحصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، التونسي سعد بقير، على ثاني أعلى تقييم خلف كريم بنزيما بـ8.9 درجات، ونال نجم النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا تقييمًا بـ8.6 درجات.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن بعد الجولة الـ11، كالتالي؛ الهلال يتصدر برصيد 29 نقطة، ثم النصر بـ25 نقطة، يليه التعاون 24 نقطة، ثم الفتح برصيد 23 نقطة، والأهلي بـ22 نقطة، والاتحاد سادسًا بـ21 نقطة.

ويحتل الاتفاق المركز السابع بـ20 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الفيحاء، ثم ضمك بـ13 نقطة، بالتساوي مع الوحدة، يليه الشباب بـ12 نقطة، ثم الرياض 11 نقطة، يليه الخليج، الطائي وأبها بـ10 نقاط، الأخدود والحزم بـ7 نقاط، ثم الرائد بـ5 نقاط.