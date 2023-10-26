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بعد تسجيله 4 أهداف

كريم بنزيما يستعيد بريقه بدوري روشن

الخميس ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٤ مساءً
كريم بنزيما يستعيد بريقه بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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واصل النجم الفرنسي كريم بنزيما، تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

تألق كريم بنزيما

ونجح كريم بنزيما في منح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد التقدم ضد الحزم، خلال أحداث الشوط الأول من المباراة المقامة الآن، ليستمر في هز الشباك بدوري روشن السعودي.

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كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @SPL

ورفع كريم بنزيما عدد أهدافه إلى 4 في آخر 5 مباريات ضمن منافسات دوري روشن السعودي، بعد تسجيله لهدف واخد فقط خلال أول 5 مواجهات خاضها.

ونجح بنزيما في تسجيل 4 أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين، وصنع 20 فرصة، خلال الجولات الماضية من دوري روشن السعودي، وقام بـ17 تسديدة على المرمى بدقة 70.8%، و220 تمريرة ناجحة بدقة بلغت 82.4%.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ittihad

تقدم الاتحاد ضد الحزم

ويلعب الاتحاد ضد الحزم الآن على إستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي، وانتهى الشوط الأول بتقدم العميد بهدف دون رد.

وقبل مباراة اليوم، يتواجد العميد في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 20 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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