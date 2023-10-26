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خلال أحداث الشوط الأول

كريم بنزيما يمنح الاتحاد التقدم ضد الحزم

الخميس ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٣ مساءً
كريم بنزيما يمنح الاتحاد التقدم ضد الحزم
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الاتحاد ضد الحزم ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي، بتقدم العميد بهدف دون رد سجله النجم الفرنسي كريم بنزيما.

كريم بنزيما يهز الشباك

وبدأت مباراة الاتحاد ضد الحزم المقامة على إستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة بشكل سريع، حيث ضغط العميد بقوة، وكاد إيغور كورونادو أن يهز الشباك عند الدقيقة الثانية، إلا أن الحارس تألق وأبعد التسديدة.

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الاتحاد والحزم
جانب من المباراة – المصدر @SPL

واستمرت محاولات العميد لتسجيل هدف، وسط تألق دفاعي من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، قبل أن ينجح كريم بنزيما في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 26، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

مباراة الاتحاد ضد الحزم
جانب من المباراة – المصدر @SPL

ومنح هدف كريم بنزيما أفضلية للعميد، حيث سيطر لاعبوه على أحداث اللقاء، وسط دعم وتشجيع كبير من الجماهير في المدرجات، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الحزم بهدف نظيف.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @SPL

الاتحاد والحزم في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يتواجد العميد في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 20 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط.

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