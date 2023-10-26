كريم بنزيما يمنح الاتحاد التقدم ضد الحزم

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الاتحاد ضد الحزم ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي، بتقدم العميد بهدف دون رد سجله النجم الفرنسي كريم بنزيما.

كريم بنزيما يهز الشباك

وبدأت مباراة الاتحاد ضد الحزم المقامة على إستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة بشكل سريع، حيث ضغط العميد بقوة، وكاد إيغور كورونادو أن يهز الشباك عند الدقيقة الثانية، إلا أن الحارس تألق وأبعد التسديدة.

واستمرت محاولات العميد لتسجيل هدف، وسط تألق دفاعي من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، قبل أن ينجح كريم بنزيما في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 26، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ومنح هدف كريم بنزيما أفضلية للعميد، حيث سيطر لاعبوه على أحداث اللقاء، وسط دعم وتشجيع كبير من الجماهير في المدرجات، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الحزم بهدف نظيف.

الاتحاد والحزم في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يتواجد العميد في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 20 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط.