Icon

فيصل بن فرحان يحث الصين على الدفع بوقف العمليات العسكرية ورفع الحصار عن غزة Icon الهلال يُطارد رقمًا قياسيًا بعد ترشح سالم الدوسري للأفضل في آسيا Icon نتنياهو يخسر شعبيته رغم وحشية الهجوم على غزة Icon الدوام الشتوي يبدأ غدًا في مدارس القصيم وحائل Icon موقف صعب لـ منتخب هولندا في تصفيات اليورو Icon كسوف الشمس الحلقي يتبع اقتران القمر الليلة Icon أوكرانيا تهزم مقدونيا الشمالية بثنائية Icon فيصل بن فرحان يؤكد لـ بلينكن رفض السعودية القاطع لتهجير أهالي غزة Icon لأول مرة بالدرعية.. عرض للأزياء العالمية والمحلية في مطل البجيري Icon تفاصيل اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاط وسيط الشحن في السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الاثنين غرة ربيع الآخر 1445 فلكيًا

كسوف الشمس الحلقي يتبع اقتران القمر الليلة

السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٩ مساءً
كسوف الشمس الحلقي يتبع اقتران القمر الليلة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تشير الحسابات الفلكية إلى أن القمر سيصل مرحلة الاقتران الليلة يتبعه كسوف الشمس الحلقي الذي لن يكون مشاهدًا في الوطن العربي.

اقتران القمر

ويعد الاقتران أحد منازل القمر ويعني اجتماع الشمس والقمر على ارتفاع واحد في السماء عندما يكونان على خط طول سماوي واحد ويكون القمر منتقلًا من غرب الشمس إلى شرقها، وهو حدث عالمي يتم في لحظة واحدة بالنسبة لجميع أرجاء الأرض.

قد يهمّك أيضاً
تأثير تغيير تركيبة الأسرة على دعم حساب المواطن

تأثير تغيير تركيبة الأسرة على دعم حساب المواطن

ملتقى مستقبل القطاع غير الربحي يرسم ملامح المستقبل

ملتقى مستقبل القطاع غير الربحي يرسم ملامح المستقبل

كسوف الشمس الحلقي

يذكر أن كسوف الشمس الحلقي هو نوع من الكسوف يحدث عندما تكون الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة تقريبًا ويكون القمر في المنتصف أي في وقت ولادة القمر الجديد عندما يكون في طور المحاق مطلع الشهر القمري بحيث يلقي القمر ظله على الأرض وفي هذه الحالة إذا كنا في مكان ملائم لمشاهدة الكسوف سنرى قرص القمر المظلم يعبر قرص الشمس المضيء.

غروب القمر

وقد غرب القمر من أفق مكة المكرمة اليوم السبت 29 ربيع الأول 1445 الموافق 14 أكتوبر 2023 عند الساعة 05:51 مساءً، أما في اليوم التالي الأحد 30 ربيع الأول ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 05:57 مساءً، وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (05) درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس “الاستطالة” (05) درجات وإضاءته (0.7 %)، وسيغرب عند الساعة 06:24 مساءً بعد (27 دقيقة) من غروب الشمس، وبذلك ستتحقق شروط دخول شهر ربيع الأخر “فلكيًا (حسابيًا)”.

مرحلة الإهلال

وبحسب رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، سيتبع ذلك منزلة أخرى من منازل القمر تسمى “الإهلال”، وتعني رؤية هلال القمر الجديد بسهولة بالعين المجردة بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق)، وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه، وسيكون ذلك متحققًا في اليوم التالي”.

غرة ربيع الآخر

وأشار أبو زاهرة إلى أنه في يوم الاثنين 01 ربيع الآخر، ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 05:56 مساءً، وسيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (12) درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس “الاستطالة” (21) درجة وإضاءته (3.4 %) وستكون رؤيته بسهولة بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية، وسيغرب عند الساعة 07:00 مساءً بعد (1 ساعة و 4 دقائق) من غروب الشمس.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في فروع العليان القابضة
وظائف

وظائف شاغرة في فروع العليان القابضة

وظائف
التوترات بالشرق الأوسط تثير قلقًا بشأن أسعار الوقود
السوق

التوترات بالشرق الأوسط تثير قلقًا بشأن أسعار...

السوق
الزعاق: نعيش هذه الفترة أجواء الفصول الأربعة يومياً في السعودية
السعودية اليوم

الزعاق: نعيش هذه الفترة أجواء الفصول الأربعة...

السعودية اليوم
المنافسة تحرك الدعوى الجزائية ضد 43 منشأة في قطاع السيارات
السعودية اليوم

المنافسة تحرك الدعوى الجزائية ضد 43 منشأة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في شركة تبوك الدوائية
وظائف

وظائف شاغرة في شركة تبوك الدوائية

وظائف
لقطات لاصطدام جماعي بين سيارات بسبب الوقوف المفاجئ
السعودية اليوم

لقطات لاصطدام جماعي بين سيارات بسبب الوقوف...

السعودية اليوم
الربيعة يشدو شعراً.. سعوديون أبناء المعالي ولا يرضون إلا بالأعالي
السعودية اليوم

الربيعة يشدو شعراً.. سعوديون أبناء المعالي ولا...

السعودية اليوم
العنف الأسري أسباب مختلفة وحلول مطلوبة
السعودية اليوم

العنف الأسري أسباب مختلفة وحلول مطلوبة

السعودية اليوم