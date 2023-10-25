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ضمن منافسات دوري روشن

كلاسيكو الهلال والأهلي يجذب الأنظار بالجولة الـ11

الأربعاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٤ مساءً
كلاسيكو الهلال والأهلي يجذب الأنظار بالجولة الـ11
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير كلاسيكو الهلال والأهلي ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الشعبية الكبيرة للفريقين، وامتلاكهما لنجوم عالميين.

كلاسيكو الجولة الـ11

ومن المقرر أن يُقام كلاسيكو الهلال والأهلي، مساء يوم الجمعة المقبل، على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.

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الهلال في دوري روشن
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، فيما يتواجد الأهلي في المركز الرابع برصيد 22 نقطة، بالتساوي مع النصر صاحب المركز الثالث.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

الهلال والأهلي يسعيان للفوز

ويأمل الزعيم لمواصلة نتائجه المميزة في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراة الهلال والأهلي، من أجل الحفاظ على سجله بدون هزائم، والابتعاد بصدارة الترتيب، خاصة أن الراقي منافسًا قويًّا.

ويفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، نجمه البرازيلي نيمار في الكلاسيكو، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، إلا أنه يملك نجومًا مميزين، ويتقدم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مالكوم، سافيتش وربن نيفيز وغيرهم.

ميتروفيتش
اللاعب الصربي – المصدر @Alhilal_FC

على الجانب الآخر، يطمح الراقي في الحفاظ على سلسلة انتصاراته، وخطف نقاط كلاسيكو الهلال والأهلي، والتقدم خطوة أخرى نحو صدارة دوري روشن السعودي، أملًا في تعثر المنافسين.

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي العديد من النجوم البارزين، ويتقدمهم الجزائري رياض محرز، البرازيلي روبرتو فيرمينو، بالإضافة إلى حارس المرمى السنغالي إدوارد ميندي.

رياض محرز
محرز – المصدر @ALAHLI_FC

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