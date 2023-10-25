كلاسيكو الهلال والأهلي يجذب الأنظار بالجولة الـ11

تترقب الجماهير كلاسيكو الهلال والأهلي ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الشعبية الكبيرة للفريقين، وامتلاكهما لنجوم عالميين.

كلاسيكو الجولة الـ11

ومن المقرر أن يُقام كلاسيكو الهلال والأهلي، مساء يوم الجمعة المقبل، على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، فيما يتواجد الأهلي في المركز الرابع برصيد 22 نقطة، بالتساوي مع النصر صاحب المركز الثالث.

الهلال والأهلي يسعيان للفوز

ويأمل الزعيم لمواصلة نتائجه المميزة في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراة الهلال والأهلي، من أجل الحفاظ على سجله بدون هزائم، والابتعاد بصدارة الترتيب، خاصة أن الراقي منافسًا قويًّا.

ويفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، نجمه البرازيلي نيمار في الكلاسيكو، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، إلا أنه يملك نجومًا مميزين، ويتقدم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مالكوم، سافيتش وربن نيفيز وغيرهم.

على الجانب الآخر، يطمح الراقي في الحفاظ على سلسلة انتصاراته، وخطف نقاط كلاسيكو الهلال والأهلي، والتقدم خطوة أخرى نحو صدارة دوري روشن السعودي، أملًا في تعثر المنافسين.

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي العديد من النجوم البارزين، ويتقدمهم الجزائري رياض محرز، البرازيلي روبرتو فيرمينو، بالإضافة إلى حارس المرمى السنغالي إدوارد ميندي.