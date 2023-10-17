كل ما تود معرفته عن مهام وأهداف المركز الوطني للتفتيش والرقابة

وافق مجلس الوزراء خلال الجلسة التي رأسها، اليوم الثلاثاء، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الرياض، على إنشاء المركز الوطني للتفتيش والرقابة.

وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتفتيش والرقابة، ماجد الحقيل، أن المركز الوطني للتفتيش والرقابة، يهدف إلى تنسيق أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية.

اختصاصات المركز

وأكد الحقيل على أن اختصاصات المركز الذي تم إنشاؤه؛ تتضمن إجراءات تضمن الشفافية والنزاهة في أعمال الرقابة والتفتيش، ومراجعة آليات تشكيل لجان النظر في الاعتراضات، بما يحفظ حقوق كافة الأطراف، وتنفيذ حملات توعوية بالتعاون مع الجهات الحكومية للتوعية بالأنظمة واللوائح والاشتراطات، بما يُسهم في رفع معدلات الامتثال.

وأضاف: “سيعمل المركز بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على وضع خطة لتوحيد أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية المختلفة، إذ سيتم تطبيقها بشكل تدريجي سواء من حيث النطاق الجغرافي للتنفيذ أو مجالات التفتيش والرقابة التي سيتم توحيدها، بهدف تقليل عبء تكرار الزيارات الرقابية من جهات متعددة على منشآت القطاع الخاص”، مشيرًا إلى أن ذلك سيُسهم في تحسين بيئة الأعمال في المملكة.

أهداف عديدة

من جهته، قال خالد بن محمد الدغيثر المستشار الخاص لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووكيل الوزارة للأنظمة والشؤون القانونية: إن تأسيس المركز الوطني للتفتيش والرقابة يأتي كممكن لرفع مستوى التنسيق بين الجهات الحكومية.

كما عدد الدغيثر أهداف المركز ومنها: توحيد أعمال التفتيش على المنشآت التجارية بما يخفف من العبء الرقابي على المنشآت التجارية، وكذلك توفير الآليات اللازمة التي تضمن حفظ حقوق جميع الأطراف.

كما نشر حساب التواصل الحكومي على منصة إكس إنفوجرافيك يبين مهام المركز ومنها تنسق أعمال الجهات الرقابية ويوحد أعمالها مساهمًا في تحسين بيئة الأعمال في المملكة.