Icon

الرياض تحتضن النسخة الثانية من مهرجان الأوبرا الدولي مطلع نوفمبر Icon كل ما تود معرفته عن مهام وأهداف المركز الوطني للتفتيش والرقابة Icon لقطات ترصد مسيرات واشتباكات الضفة الغربية بعد كارثة المعمداني Icon مواجهات بين محتجين وقوات الأمن الفلسطينية في رام الله Icon خطة برشلونة لمنع ليفاندوفسكي من الانتقال لـ دوري روشن Icon أزمتان لـ الهلال قبل مواجهة الخليج Icon السعودية: الجريمة الإسرائيلية على مستشفى المعمداني وحشية ويجب فتح ممرات آمنة فورًا Icon 5 طرق لـ التخلص من الإجهاد الرقمي للعين Icon الرئيس الفلسطيني يلغي لقاءه مع بايدن بعد كارثة مستشفى المعمداني Icon الأمين العام للجامعة العربية: أي عقل من جهنم يقصف مستشفى بنزلائه؟ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
خطة لتوحيد أعمال الرقابة بين الجهات الحكومية المختلفة

كل ما تود معرفته عن مهام وأهداف المركز الوطني للتفتيش والرقابة

الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٩ مساءً
كل ما تود معرفته عن مهام وأهداف المركز الوطني للتفتيش والرقابة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وافق مجلس الوزراء خلال الجلسة التي رأسها، اليوم الثلاثاء، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الرياض، على إنشاء المركز الوطني للتفتيش والرقابة.

وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتفتيش والرقابة، ماجد الحقيل، أن المركز الوطني للتفتيش والرقابة، يهدف إلى تنسيق أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية.

قد يهمّك أيضاً
يوسف المناعي يصل إلى أبها

يوسف المناعي يصل إلى أبها

مواجهة نارية مرتقبة بين إنجلترا وإيطاليا

مواجهة نارية مرتقبة بين إنجلترا وإيطاليا

اختصاصات المركز

وأكد الحقيل على أن اختصاصات المركز الذي تم إنشاؤه؛ تتضمن إجراءات تضمن الشفافية والنزاهة في أعمال الرقابة والتفتيش، ومراجعة آليات تشكيل لجان النظر في الاعتراضات، بما يحفظ حقوق كافة الأطراف، وتنفيذ حملات توعوية بالتعاون مع الجهات الحكومية للتوعية بالأنظمة واللوائح والاشتراطات، بما يُسهم في رفع معدلات الامتثال.

وأضاف: “سيعمل المركز بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على وضع خطة لتوحيد أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية المختلفة، إذ سيتم تطبيقها بشكل تدريجي سواء من حيث النطاق الجغرافي للتنفيذ أو مجالات التفتيش والرقابة التي سيتم توحيدها، بهدف تقليل عبء تكرار الزيارات الرقابية من جهات متعددة على منشآت القطاع الخاص”، مشيرًا إلى أن ذلك سيُسهم في تحسين بيئة الأعمال في المملكة.

أهداف عديدة

من جهته، قال خالد بن محمد الدغيثر المستشار الخاص لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووكيل الوزارة للأنظمة والشؤون القانونية: إن تأسيس المركز الوطني للتفتيش والرقابة يأتي كممكن لرفع مستوى التنسيق بين الجهات الحكومية.

كما عدد الدغيثر أهداف المركز ومنها: توحيد أعمال التفتيش على المنشآت التجارية بما يخفف من العبء الرقابي على المنشآت التجارية، وكذلك توفير الآليات اللازمة التي تضمن حفظ حقوق جميع الأطراف.

كما نشر حساب التواصل الحكومي على منصة إكس إنفوجرافيك يبين مهام المركز ومنها تنسق أعمال الجهات الرقابية ويوحد أعمالها مساهمًا في تحسين بيئة الأعمال في المملكة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيغالو يواصل تألقه بدوري روشن بأرقام مميزة
آخر الاخبار

إيغالو يواصل تألقه بدوري روشن بأرقام مميزة

آخر الاخبار
زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب ساحل كندا
العالم

زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب ساحل كندا

العالم
مصرع وإصابة 9 جنود مصريين بحادث مروع
العالم

مصرع وإصابة 9 جنود مصريين بحادث مروع

العالم
هل تؤثر الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي على شروط الأهلية؟
أخبار رئيسية

هل تؤثر الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي...

أخبار رئيسية
بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة
العالم

بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة

العالم
إعلان حالة الطوارئ بسبب تسرب مياه البحر إلى نهر المسيسبي
السعودية اليوم

إعلان حالة الطوارئ بسبب تسرب مياه البحر...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 40 نقطة
السوق

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 40 نقطة

السوق
سعر الذهب في السعودية يواصل الصعود لأعلى مستوى في أسبوعين
السوق

سعر الذهب في السعودية يواصل الصعود لأعلى...

السوق