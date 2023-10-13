كنو يُنقذ المنتخب السعودي من الخسارة ضد نيجيريا

تعادل المنتخب السعودي مساء اليوم مع المنتخب النيجيري بنتيجة 2/ 2، وذلك في لقاء ودي أُقيم في البرتغال ضمن معسكر الأخضر الحالي لفترة التوقف الدولي في أكتوبر.

التعادل عنوان لقاء المنتخب السعودي ضد نيجيريا

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي.

وبعد ذلك، نجح سلمان الفرج في إحراز الهدف الأول لـ منتخب السعودية في شباك منتخب نيجيريا، وذلك بعد دخوله للمباراة بـ 15 دقيقة ومع بداية الشوط الثاني.

وكان الفرج حل بديلًا للاعب فيصل الغامدي في الدقيقة الـ 45 ليسجل بعدها هدف التقدم للأخضر من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الـ 60.

ثم سجل منتخب نيجيريا هدفه الأول عبر اللاعب عبدالإله العمري بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ 72.

ثم أضاف منتخب نيجيريا الهدف الثاني عبر اللاعب إيناتشو في الدقيقة الـ81.

وفي الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع، سجل محمد كنو الهدف الثاني للمنتخب السعودي.