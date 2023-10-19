كولر يراهن على خبرات لاعبي الأهلي أمام سيمبا

أعرب المدير الفني للنادي الأهلي المصري، السويسري مارسيل كولر عن سعادته بالمشاركة في منافسات بطولة الدوري الإفريقي، مؤكدًا في الوقت ذاته صعوبة مواجهة سيمبا التنزاني.

مباراة الأهلي المصري ضد سيمبا

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري ضيفًا على نظيره سيمبا التنزاني، مساء يوم غد الجمعة، وذلك في إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الإفريقي.

كولر يعلق على مواجهة الغد

وقال كولر خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة، اليوم الخميس: “سعيد للغاية بالتواجد هنا، لدينا مباراة مهمة وصعبة غدا، وكل الفرق تلعب بقوة أمام الأهلي”.

وبشأن النسخة الأولى من الدوري الإفريقي، قال: “البطولة بإمكانها تطوير الكرة الأفريقية، توقيت هذه المباراة ليس مثاليًا، أن تأتي مباشرة بعد فترة التوقف الدولي ولديك 11 لاعباً في المنتخب الوطني أمر صعب”.

وواصل كولر حديثه قائلًا: “لكن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لديهم الخبرة ويعرفون كيفية التعامل مع الضغوط والمواجهات الكبيرة، وبذل قصارى جهدهم للفوز بكل بطولة نشارك فيها”.

وحول مواجهات فريقه السابقة أمام سيمبا، علق كولر قائلًا: “أنا هنا منذ عام، وما حدث في الماضي لن أستطيع تغييره، لكن يمكنني تغيير ما سيحدث، سنحاول تحقيق نتيجة إيجابية وخوض مباراة جيدة”.