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خلال مواجهة الرياض ضد الشباب

كويلار يخوض مباراته الـ100 كأساسي بالدوري

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٥ مساءً
كويلار يخوض مباراته الـ100 كأساسي بالدوري
المواطن - فريق التحرير

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تحمل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد الرياض، التي ستنطلق بعد قليل، مناسبة خاصة لنجم الليوث، الكولومبي جوستافو كويلار.

كويلار يُشارك في المباراة الـ100 كأساسي

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن كويلار سيُشارك في مباراته المئوية كأساسي في الدوري السعودي للمحترفين خلال مواجهة الرياض.

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وأشارت “أوبتا”، إلى أن كويلار يُعد أكثر لاعبٍ كولومبي مشاركةً في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين برصيد 106 مباراة، ولكنه الأكثر مشاركة دون تسجيل أي هدفٍ في المسابقة.

وكان النجم الكولومبي قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في الميركاتو الصيفي، قادمًا من الهلال، وبات من الركائز الأساسية.

جوستافو كويلار في دوري روشن
النجم الكولومبي – المصدر @Alhilal_FC

مباراة الرياض ضد الشباب

على الجانب الآخر، ستنطلق مباراة الرياض ضد الشباب، بعد قليل، على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض المركز الخامس عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد الشباب في المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط.

الشباب
لاعبو الفريق – المصدر @AlShababSaudiFC

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