“كير” تعلن ترسية عقدين مع الوطنية لنقل الكهرباء بـ 302 مليون ريال

أعلنت شركة كير الدولية، اليوم الاثنين، أنه تمت ترسية عقدين مع الشركة الوطنية لنقل الكهرباء بقيمة 302 مليون ريال.

تفاصيل العقود والمشاريع

وأوضحت الشركة، أن العقود تشمل “تنفيذ مشروع ربط محطة شرق النظيم بالجهد العالي 132 كيلو فولت في مدينة الرياض، وربط محطة رقم العارض المركزية بشبكة الجهد العالي 132 كيلو فولت بمدينة الرياض”.

وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضاً 15.79 نقطة ليقفل عند مستوى 11040.17 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 143 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 135 شركة على تراجع.

الأسهم الأكثر ارتفاعاً

وكانت أسهم شركات السعودي الألماني الصحية، والصناعات الكهربائية، والتطويرية الغذائية، ومتطورة، وميدغيلف للتأمين الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات ريدان، ونادك، ونسيج، وسينومي ريتيل، وثمار الأكثر انخفاضًا في التعاملات,، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.35% و3.80%.

الأسهم الأكثر نشاطاً

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأرامكو السعودية، وشمس، والصناعات الكهربائية، والباحة هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات لومي، وأرامكو السعودية، وعذيب للاتصالات، ودار الأركان، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 8.33 نقاط ليقفل عند مستوى 22698.64 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 44 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2 مليون سهم.