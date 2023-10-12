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ضمن منافسات دوري روشن

كيفن نكودو يخطف الأنظار مع ضمك

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٩ مساءً
كيفن نكودو يخطف الأنظار مع ضمك
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم الكاميروني كيفن نكودو، مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك هذا الموسم، ليكون من أبرز لاعبيه في دوري روشن السعودي.

أبرز أرقام كيفن نكودو

وانضم كيفن نكودو صاحب الـ28 عامًا، إلى صفوف ضمك في الميركاتو الصيفي، قادمًا من بشكتاش التركي بعقد ممتد لمدة موسمين، ليصبح من الركائز الأساسية في تشكيلة فارس الجنوب.

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كيفن نكودو
نكودو – المصدر @SPL

وشارك كيفن نكودو في 8 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك بمعدل 578 دقيقة، حيث بدأ 6 لقاءات كأساسي، ومرتين كبديل، ونجح في تسجيل 4 أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين، وصنع 6 فرص.

وقام كيفن نكودو بـ6 تسديدات على المرمى بدقة وصلت إلى 60%، ونجح في الحصول على ركلة جزاء، ولديه 9 مراوغات ناجحة، وقام بـ180 تمريرة ناجحة بدقة 81.8%، وذلك وفقًا لإحصائيات موقع رابطة دوري المحترفين.

كيفن نكودو
نكودو – المصدر @DAMAC_CLUB

ضمك يستعد لمواجهة النصر

على الجانب الآخر، ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك مواجهة قوية بعد فترة التوقف الدولي الحالي، حيث سيواجه النصر، يوم 21 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المرتقبة، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، فيما يقع النصر في المركز الثالث برصيد 19 نقطة.

ضمك
لاعبو الفريق – المصدر @DAMAC_CLUB

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