كيف تختار شاشة هاتفك الذكي؟

يسعى كثير من الناس إلى الحفاظ على أعينهم من خلال استخدام هاتف ذكي ذي شاشة مريحة وسهلة الاستخدام؛ لأن العين غالية، وكثرة استعمال الهاتف الذكي لا شك أنه سيؤثر سلبًا على العين، خصوصًا إذا كانت شاشة الهاتف سيئة.

مواصفات شاشة الهاتف:

قبل الإقدام على شراء الهاتف يجب النظر إلى مجموعة من المواصفات الخاصة بالشاشة؛ لاختيار الشاشة التي تلبي احتياجات المستخدم وتوفر له تجربة مميزة في الاستخدام، وهذه المواصفات هي:

1- حجم الشاشة: يقاس حجم الشاشة بالبوصة، ويجب اختيار حجم يتناسب مع احتياجات كل مستخدم؛ فالمستخدمون الذين يحتاجون عرض محتوى واسع النطاق يختارون شاشات ذات حجم أكبر، أما المستخدمون الذين يحبون حمل هواتفهم بسهولة فيمكنهم الهواتف ذات الشاشات صغيرة الحجم.

2- دقة الشاشة: تشير دقة الشاشة إلى كثافة النقاط في الشاشة، وتحدد مستوى وضوح الصورة. يفضل الحصول على شاشات بدقة عالية، مثل Full HD وQHD، للحصول على صورة أكثر وضوحًا.

3- التباين: يعد التباين هو الفرق بين الألوان الداكنة والفاتحة في الصورة، ويجب اختيار شاشات تتمتع بتباين عالٍ لتوفير صورة أكثر وضوحًا وعمقًا.

4- نسبة العرض إلى الارتفاع: يشير هذا العامل إلى النسبة بين عرض الشاشة وارتفاعها، ويتأثر بذلك حجم الشاشة. يفضل الحصول على شاشات تتمتع بنسبة عالية لتحقيق تجربة مميزة للمستخدم.

5- نوع الشاشة: يختلف نوع الشاشة من حيث التكنولوجيا المستخدمة فيها، مثل LCD وOLED وAMOLED وSuper AMOLED. يجب اختيار النوع الذي يتناسب مع احتياجات المستخدم، والذي يتمتع بالأداء والجودة المطلوبين.

6- سطوع الشاشة: يجب الحصول على شاشات تتمتع بسطوع عالٍ لتسهيل القراءة في ظروف الإضاءة الخارجية.

7- معدل تحديث الشاشة: يتعلق هذا العامل بعدد مرات تحديث الشاشة في الثانية، ويؤثر على تجربة المستخدم في الألعاب والفيديو. يفضل الحصول على شاشات تتمتع بمعدل تحديث عالٍ، مثل 90 هرتز و120 هرتز.

8- حماية الشاشة: يجب اختيار شاشات مزودة بحماية قوية مثل Corning Gorilla Glass لتجنب الخدوش والكسر في حالات السقوط.

9- إضاءة الخلفية: يتم استخدام إضاءة الخلفية في شاشات الهواتف لإضفاء الإضاءة على الشاشة، ويجب اختيار شاشات تتمتع بإضاءة خلفية قوية وتوفر إعدادات للتحكم في الإضاءة.

أفضل شاشات الهواتف الذكية

بناء على الموصفات السابقة حازت خمس شاشات متوفرة حتى الآن في الهواتف الذكية على الأفضلية، وفقًا لموقع DxOMark، وهي:

شاشة هاتف جوجل Pixel 8 Pro في المركز الأول.

شاشة هاتف جوجل Pixel 8 في المركز الثاني ولكن بنفس الدرجة التي حصل عليها إصدار Pro.

شاشة هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5 في المركز الثالث.

شاشة هاتف جوجل Pixel Fold في المركز الرابع.

شاشة هاتف Honor Magic 5 Pro في المركز الخامس.

تنافس الشركات في تقديم أفضل الشاشات

مع التطور التكنولوجي والتسارع الكبير والتنافس المحتدم بين الشركات المصنعة للهواتف الذكية سوف تظهر شاشات ذات جودة مختلفة عن الموجودة الآن، وهذا ما ستكشف عنه الأيام المقبلة.