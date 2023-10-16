كيف تقي نفسك من أمراض الشتاء؟

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“الوقاية خير من العلاج”.. مثل مشهور يردده الكثير منا، ولكن البعض لا يطبقه على أرض الواقع، في حين أن هذا المثل له تأثير كبير في الحفاظ على صحة الإنسان أثناء الانتقال بين فصول السنة، خصوصًا في بداية فصل الشتاء الذي تنتشر فيه كثير من الأمراض.
يشهد فصل الشتاء تقلبات كبيرة في أحوال الطقس، حيث يكثر تساقط الأمطار والثلوج، وتشتد حركة للرياح؛ ومن ثم تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا والسعال وغيرها من الأمراض التنفسية.
ذكر المركز الوطني للأرصاد أن 1 ديسمبر هو بداية فصل الشتاء “أرصاديًّا”، ولكن من المعلوم أن فصل الخريف ينقسم إلى قسمين الأول تابع لفصل الصيف فهو قريب منه في الطقس، أما القسم الثاني فقريب من الشتاء؛ حيث يتغير فيه الطقس تغيرًا كبيرًا يمهد لبداية فصل الشتاء.
قدمت هيئة الصحة العامة بعض النصائح الوقائية لاتباعها خلال موسم الشتاء من أجل قضاء فصل شتاء أكثر صحة، وهي: