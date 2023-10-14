لأول مرة بالدرعية.. عرض للأزياء العالمية والمحلية في مطل البجيري

استضافت شركة الدرعية عرضًا حصريًا للأزياء في مطل البجيري، والذي أُقيم للمرة الأولى مساء الخميس الماضي في مطل البجيري تحت اسم “معرض الدرعية للفنون والأزياء”، بالشراكة مع دار الأزياء السعودية “رامزين” العلامة الرائدة في صناعة الأزياء السعودية والعالمية، حيث تستعرض للمرة الأولى مجموعةً فريدةً من التصاميم والأزياء الراقية المستوحاة من ثقافة وبيئة وتراث الدرعية.

عرض للأزياء العالمية والمحلية

ويمثّل معرض الدرعية للفنون والأزياء فرصةً مميزةً لأصحاب الذوق الرفيع والمهتمين بخطوط الموضة والأزياء الحديثة والتراثية، للاستمتاع بمجموعة من التصاميم الحصرية للفنان السعودي عبدالرحمن الرميزان، لا سيما وأن المجموعة التي تم استعراضها تُعتبر نموذجًا فريدًا، إذ تم استيحاء أزيائها من البيئة الاجتماعية والثقافية والتراثية المحيطة بالعرض، في ظل أجواء ساحرة في مطل البجيري جذبت اهتمام الزوار معرض فنون وأزياء الدرعية من داخل وخارج المملكة.

أهداف المعرض

ويهدف “معرض الدرعية للفنون والأزياء” إلى إبراز الثقافة السعودية وتراث الدرعية الأصيل، وأثرها على تصاميم وخطوط الموضة المحلية والعالمية، إضافةً إلى دعم وتشجيع المواهب السعودية في مجال تصميم الأزياء، وتسليط الضوء على إبداعاتهم وإبرازها محليًا وعالميًا، والذي يستمر لمدة أسبوع في مطل البجيري، ويضم مجموعةً من الأعمال الفنية الإبداعية التي تُعبّر عن أصالة التصاميم والأفكار السعودية، إضافةً إلى مجموعةٍ من القطع الفنية العالمية ذات الأبعاد والتصاميم والمعايير الفنية المميزة، بالتعاون مع أثر غاليري.

ويكتمل سحر وجمال المعرض بمقطوعات موسيقية بمجموعة من الألحان والمقطوعات الموسيقية المميزة، وسط أجواءٍ يمتزج فيها عبق الثقافة والتراث العريق للدرعية بالإبداعات الفنية للمواهب الشابة، وسط إطلالةٍ فريدة على حي الطريف التاريخي المسجّل في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.