لاعبو الاتحاد في مطار أصفهان استعدادًا للعودة إلى جدة

نشر حساب قناة “الإخبارية” عبر منصة “إكس” لقطات أولية من مغادرة بعثة نادي الاتحاد لإيران في طريقها إلى جدة بعد إلغاء مباراة سباهان أصفهان الإيراني التي كان من المقرر إقامتها اليوم في دوري أبطال آسيا.

وذكرت قناة “الإخبارية” أن لاعبي العميد فور إلغاء المباراة توجهوا إلى مطار أصفهان لإنهاء إجراءات العودة إلى جدة.

ديربي جدة

ويستعد العميد لمواجهة النادي الأهلي مساء الجمعة المقبلة، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويتواجد الاتحاد في المركز الثاني في ترتيب دوري روشن برصيد 19 نقطة وبفارق نقطة عن نادي الهلال المتصدر.