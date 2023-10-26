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في الجولة الـ11 من دوري روشن

لا أهداف بين ضمك والأخدود في الشوط الأول

الخميس ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٥ مساءً
لا أهداف بين ضمك والأخدود في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة ضمك والأخدود، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن.

أول 45 دقيقة سلبية

ولم ينجح أي من الفريقين في إحراز الهدف الأول لتكون أول 45 دقيقة سلبية بين الفريقين.

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وقبل مباراة اليوم، يتواجد فارس الجنوب في المركز الـ12 برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد الأخدود في المركز الـ14 برصيد 7 نقاط.

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