لا تأثير مباشر للحالة المدارية في بحر العرب‬ على أجواء ‫السعودية

قال المركز الوطني للأرصاد: إنه لا تأثير مباشر للحالة المدارية في بحر العرب، على أجواء ‫المملكة خلال الـ72 ساعة القادمة.

تفاصيل الحالة المدارية

وتُوضّح آخر صور الأقمار الاصطناعية في مركز طقس العرب الإقليمي تواجد منطقة ضغط جوي مُنخفض جنوب شرق بحر العرب (اضطراب مداري)، وهي عبارة عن تجمع للسحب الركامية، يتخللها بؤرة غير متماسكة للضغط الجوي المنخفض في الطبقة الجو المنخفضة وحركة رياح دورانية عكس عقارب الساعة بسرعة أقل من (17 عقدة).

ويُتوقع- بمشيئة الله- أن يستمر تحرك الحالة المدارية للغرب والشمال الغربي مع تطور الحالة المدارية إلى منخفض جوي مداري خلال الـ 36 ساعة القادمة. كما أن هُناك مؤشرات متزايدة لأن تتطور الحالة المدارية إلى عاصفة مدارية مع مطلع الأسبوع القادم بالتزامن مع استمرار حركتها للغرب والشمال الغربي.

تحليلات المختصين

وبحسب تحليلات المُختصين في مركز طقس العرب فيُتوقع أن تكون جنوب شبه الجزيرة العربية المسار الأرجح للحالة المدارية، بحيث قد تؤثر بشكل مُباشر على الأجزاء الجنوبية من سلطنة عُمان وشرق جنوب اليمن وذلك خلال الأسبوع القادم، ويأتي السبب العلمي وراء ترجيح هذا المسار هو ابتعاد المُرتفع الجوي العلوي نسبيًّا على جنوب شبه الجزيرة العربية، بالإضافة إلى نشاط الشرقيات في طبقات الجو العالية على المناطق الجنوبية من بحر العرب تُعطي أفضلية نسبية لتوجه الحالة المدارية للغرب والشمال الغربي نحو غرب بحر العرب.