Icon

لا نية لنشر قوات أمريكية في إسرائيل Icon القنوات الناقلة لـ مباراة البرازيل ضد فنزويلا Icon إسبانيا تهزم إسكتلندا بثنائية في تصفيات يورو 2024 Icon مجموعات نارية .. نتائج قرعة كأس الأمم الإفريقية 2024 Icon وضع حجر الأساس لـ 16 مشروعًا بلديًّا في حائل Icon موعد مباراة هولندا ضد فرنسا والقنوات الناقلة Icon فيصل بن فرحان: يجب الالتزام بالقانون الإنساني الدولي ورفع الحصار عن غزة Icon السديس: سنصنع أكبر قصة نجاح لتعليم القرآن وتحفيظه في العالم Icon سائقون يعطلون أنظمة السلامة المزعجة في سياراتهم Icon سببان وراء ارتفاع أسعار إيجارات الشقق السكنية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بحسب البيت الأبيض

لا نية لنشر قوات أمريكية في إسرائيل

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٩ صباحاً
لا نية لنشر قوات أمريكية في إسرائيل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الولايات المتحدة لا تعتزم نشر قوات في إطار الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، مشيرًا إلى أنّ الحكومة الإسرائيلية نفسها “لن ترحّب” بمثل هذه الخطوة.

لا نية

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي: “لا توجد نية للقيام بذلك، ولا توجد خطة للقيام بذلك، وبصراحة تامة، لا يرغب الإسرائيليون في رؤية جنود أميركيين مشاركين في هذا النزاع”.

قد يهمّك أيضاً
النمسا تجلي رعاياها من إسرائيل والنرويج تعلق الرحلات الجوية

النمسا تجلي رعاياها من إسرائيل والنرويج تعلق الرحلات الجوية

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ195 ريالاً للجرام

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ195 ريالاً للجرام

ويجري وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن زيارة إلى إسرائيل، الجمعة، يلتقي خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خضم الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أفاد مسؤول دفاعي أمريكي.

وقال المسؤول: إن زيارة أوستن التي تأتي في أعقاب زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن لإسرائيل، ستتضمن أيضًا اجتماعات مع مسؤولي الدفاع وحكومة الطوارئ الإسرائيلية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحذير: أمطار غزيرة ورياح شديدة بمكة والباحة
السعودية اليوم

تحذير: أمطار غزيرة ورياح شديدة بمكة والباحة

السعودية اليوم
الأرصاد: أمطار ورياح على مكة المكرمة غدًا
السعودية اليوم

الأرصاد: أمطار ورياح على مكة المكرمة غدًا

السعودية اليوم
السفارة الأمريكية: حفل روائع الأوركسترا السعودية بنيويورك مثال رائع للتبادل الثقافي
السعودية اليوم

السفارة الأمريكية: حفل روائع الأوركسترا السعودية بنيويورك...

السعودية اليوم
انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ193 ريالاً
السوق

انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21...

السوق
إنتر ميلان يحسم مواجهة بنفيكا بهدف يتيم
الرياضة

إنتر ميلان يحسم مواجهة بنفيكا بهدف يتيم

الرياضة
4 خصائص تميز آيفون 15 عن منتجات آبل السابقة
تكنولوجيا

4 خصائص تميز آيفون 15 عن منتجات...

تكنولوجيا
أسرة عادل إمام تكشف سر غيابه عن الشاشة منذ 3 سنوات
مشاهير

أسرة عادل إمام تكشف سر غيابه عن...

مشاهير
أمانة القصيم تعلن عن وظائف شاغرة عبر تمهير
حصاد اليوم

أمانة القصيم تعلن عن وظائف شاغرة عبر...

حصاد اليوم