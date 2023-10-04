لبنان وعمان يدعمان السعودية لاستضافة كأس العالم 2034

أعرب الاتحادان اللبناني والعماني، مساء اليوم الأربعاء، عن دعمهما الكامل لملف استضافة السعودية لمنافسات بطولة كأس العالم 2034.

لبنان وعمان يدعمان السعودية

وأعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، عن دعم مجلس الإدارة لملف ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034.

وأكد الاتحاد العُماني لكرة القدم عبر حسابه الرسمي، على دعمه المطلق لملف استضافة السعودية لكأس العالم 2034، مضيفًا: “آملين لهم التوفيق والسداد”.

وأعلنت السعودية نيتها الترشح لاستضافة المونديال، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق الكرة في هذا الحدث العالمي.

الاتحاد الآسيوي يدعم القرار

كما أعرب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، عن سعادته بإعلان الاتحاد السعودي عن نيتها في الترشح لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2034، مؤكدًا دعم هذا القرار، ونجاحها في تقديم نسخة استثنائية.

وفي حالة فوز الملف السعودي بحق تنظيم البطولة؛ ستكون ثالث دولة آسيوية تستضيف نهائيات كأس العالم، وذلك بعد كوريا الجنوبية واليابان اللذين نظما نسخة عام 2002، وقطر التي احتضنت مونديال 2022.