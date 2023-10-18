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احتجاجًا على استهداف مستشفى المعمداني

لحظة اقتحام سفارتي إسرائيل في الأردن وتركيا

الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٣ صباحاً
لحظة اقتحام سفارتي إسرائيل في الأردن وتركيا
المواطن - فريق التحرير

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اقتحم العشرات مقر القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول، في الوقت الذي اقتحم فيه العشرات أيضا مقر السفارة الإسرائيلية في الأردن احتجاجًا على استهداف إسرائيل بالصواريخ مستشفى المعمداني في غزة؛ ما أدى إلى استشهاد أكثر من 500 شخص من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال والجرحى والمصابين.

مظاهرات غاضبة

وشهد العديد من العواصم العربية والعالمية خروج الآلاف في مظاهرات شعبية غاضبة تنديدًا بجرائم قوات الاحتلال ضد المدنيين الأبرياء. ورفع المتظاهرون شعارات تندد بقوات الاحتلال وتطالب بالتحرك الدولي لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الأبرياء.

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حداد في فلسطين

بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحداد العام لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام بعد الغارة الجوية الإسرائيلية على مستشفى المعمداني في غزة والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 500 فلسطيني اليوم الثلاثاء.

 

جريمة شنيعة

وندّدت السعودية في بيان لوزارة الخارجية بـالجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، رافضةً “بشكلٍ قاطع هذا الاعتداء الوحشي الذي يعُدّ انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني”.

وقررت الأردن إلغاء القمة الرباعية التي كانت مقررة اليوم؛ احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي، فيما وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، القصف الذي طال مستشفى في غزة بأنه مرعب. وأدانت دول الخليج، أمس الثلاثاء، القصف، متّهمة القوات الإسرائيلية بشنّه.

أيضا دانت مصر بأشد العبارات الغارة الجوية الإسرائيلية على مستشفى في غزة والتي أسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين، قائلة إنه يتعين على المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل لوقف مثل هذه الانتهاكات.

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