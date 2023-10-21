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بسبب الرياح العاتية

لحظة اقتلاع أراضي الغابات بسبب عاصفة بابت القوية

السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٩ مساءً
لحظة اقتلاع أراضي الغابات بسبب عاصفة بابت القوية
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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التقط أحد المارة في شمال أوروبا، مقطع فيديو غريبًا للحظة تم فيها اقتلاع أرضية الغابة بسبب الرياح العاتية بينما تضرب العاصفة بابت، والتي تسببت بفيضانات كبيرة وأضرار في الممتلكات في مدن دنماركية ونروجية خلال ليل الجمعة، واستمر تأثيرها على المملكة المتحدة اليوم السبت.

اقتلاع سطح الغابة

ونشر موقع “سكاي نيوز” البريطاني مقطع فيديو التقطه أحد المارة حيث كان يتجول في غابات بموغدوك، ستيرلينغشاير بإسكتلندا، عندما رأوا سطح الغابة يتطاير بفعل الرياح.

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وقال مارتن فيندلبو من وكالة إدارة الطوارئ الدنماركية لوكالة ريتزاو الدنماركية للأنباء “علينا تصريف كميات مياه كبيرة من المدن، خصوصاً في جنوب جوتلاند”.

وفي النرويج انقطعت الكهرباء فجراً عن حوالي 20 ألف شخص من سكان الجنوب لكن الوضع يتحسن، بحسب وكالة الأنباء النروجية “إن تي بي”. واقتلعت الرياح العاتية أسقف مبانٍ وأسقطت أشجارًا.

 

العاصفة بابت

وانتشر الفيديو مع وجود تحذير أحمر من الطقس لليوم الثالث على التوالي في شرق إسكتلندا، حيث تسببت العاصفة بابت في حدوث فيضانات وتسببت في مقتل ثلاثة أشخاص.

وضربت العاصفة الجمعة الماضية إسكتلندا، حيث أدّت إلى مصرع ثلاثة أشخاص اثنان منهم في شمال شرق البلاد. وفي الدنمارك، تسبّبت العاصفة بارتفاع حاد بمنسوب المياه في مدن في جنوب البلاد، فغمرت المياه طوابق أرضية بينما انقطعت الكهرباء عن المنازل لساعات عدة.

أضرار بالغة

وارتفع منسوب المياه إلى أكثر من مترين فوق المعدل الطبيعي في مدن مثل أبينرا وهادرسليف وسوندربورج وهيسنيس وفينشاف وفابورغ وأسينسون، وهي مستويات لا تُسجّل عادة إلا مرة واحدة كل 100 عام، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية “دي إم آي”.

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