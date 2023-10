لحظة اقتلاع أراضي الغابات بسبب عاصفة بابت القوية

التقط أحد المارة في شمال أوروبا، مقطع فيديو غريبًا للحظة تم فيها اقتلاع أرضية الغابة بسبب الرياح العاتية بينما تضرب العاصفة بابت، والتي تسببت بفيضانات كبيرة وأضرار في الممتلكات في مدن دنماركية ونروجية خلال ليل الجمعة، واستمر تأثيرها على المملكة المتحدة اليوم السبت.

ونشر موقع “سكاي نيوز” البريطاني مقطع فيديو التقطه أحد المارة حيث كان يتجول في غابات بموغدوك، ستيرلينغشاير بإسكتلندا، عندما رأوا سطح الغابة يتطاير بفعل الرياح.

وقال مارتن فيندلبو من وكالة إدارة الطوارئ الدنماركية لوكالة ريتزاو الدنماركية للأنباء “علينا تصريف كميات مياه كبيرة من المدن، خصوصاً في جنوب جوتلاند”.

وفي النرويج انقطعت الكهرباء فجراً عن حوالي 20 ألف شخص من سكان الجنوب لكن الوضع يتحسن، بحسب وكالة الأنباء النروجية “إن تي بي”. واقتلعت الرياح العاتية أسقف مبانٍ وأسقطت أشجارًا.

Footage filmed by a dog walker shows the moment strong winds lift up the forest floor in Mugdock, Scotland.

Read more here: https://t.co/QigeNpxuA1 pic.twitter.com/P8ZjZJQMVF

— Sky News (@SkyNews) October 21, 2023