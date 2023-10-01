لحظة تبادل إطلاق النار أمام وزارة الداخلية التركية في أنقرة

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وثق مقطع فيديو متداول، لحظة تبادل إطلاق النار مع منفذي الهجوم على مقر الأمن العام بوزارة الداخلية بالعاصمة التركية أنقرة.
من جهته قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا: إنّ إرهابيين يستقلان مركبة تجارية نفّذا هجوماً بالقنابل أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية.
أحدهما فجر نفسه والآخر تم تحييده.. انفجار قرب وزارة الداخلية في العاصمة التركية #أنقرة#تركيا#الحدث pic.twitter.com/qyliZstYRQ
— ا لـحـدث (@AlHadath) October 1, 2023
وأضاف وزير الداخلية التركي أن أحد المهاجمين فجر نفسه فيما حيّدَت الشرطة التركية الآخر، وأُصيب ضابطا شرطة بجروح طفيفة.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام محلية، صباح اليوم الأحد، بسماع دوي انفجارات في العاصمة التركية أنقرة قرب البرلمان والوزارات.
وأوضحت شبكة “سي إن إن ترك” أن دوي الانفجارات سمع بالقرب من ساحة كيزيلاي في أنقرة في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحاً.
لحظة تبادل إطلاق النار مع منفذي الهجوم على مقر الأمن العام بوزارة الداخلية بالعاصمة التركية #أنقرة #تركيا#الحدث pic.twitter.com/t2zg2LwUEt
— ا لـحـدث (@AlHadath) October 1, 2023