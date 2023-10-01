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إرهابيان يستقلان مركبة تجارية نفّذا الهجوم وأحدهما فجر نفسه

لحظة تبادل إطلاق النار أمام وزارة الداخلية التركية في أنقرة

الأحد ١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٠ مساءً
لحظة تبادل إطلاق النار أمام وزارة الداخلية التركية في أنقرة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، لحظة تبادل إطلاق النار مع منفذي الهجوم على مقر الأمن العام بوزارة الداخلية بالعاصمة التركية أنقرة.

تفاصيل هجوم أنقرة

من جهته قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا: إنّ إرهابيين يستقلان مركبة تجارية نفّذا هجوماً بالقنابل أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية.

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وأضاف وزير الداخلية التركي أن أحد المهاجمين فجر نفسه فيما حيّدَت الشرطة التركية الآخر، وأُصيب ضابطا شرطة بجروح طفيفة.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام محلية، صباح اليوم الأحد، بسماع دوي انفجارات في العاصمة التركية أنقرة قرب البرلمان والوزارات.

سماع دوي انفجارات

وأوضحت شبكة “سي إن إن ترك” أن دوي الانفجارات سمع بالقرب من ساحة كيزيلاي في أنقرة في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحاً.

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