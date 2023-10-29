لحظة تدفق الشلالات بعد أمطار تبوك

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تدفقت الشلالات في منطقة تبوك اليوم الأحد بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها عدة محافظات من المنطقة.
ووثق مقطع فيديو تدفق الشلالات بشدة على طريق تبوك المعظم فيما تشير التوقعات إلى استمرار الأمطار خلال الساعات المقبلة.
وكان المركز الوطني للأرصاد، نبَّه اليوم، من هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان للسيول، وصواعق رعدية، على منطقة تبوك.
وبيَّن المركز أن الحالة تشمل تبوك، ومحافظة تيماء، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 مساءً.
وتوقع مركز الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.
#فيديو 🎥
أمطار وشلالات طريق #تبوك – المعظم
اليوم #الأحد
#أمطار_تبوك pic.twitter.com/xHAN9iKH7u
— إمارة منطقة تبوك (@TabukPrincipal) October 29, 2023