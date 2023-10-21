وقالت شرطة العاصمة البريطانية إن ما يقدر بنحو 100 ألف متظاهر تجمعوا بعد ظهر السبت للاحتجاج، مع توجه الموكب من قوس ماربل آرك نحو طريق وايت هول.

ورفع المشاركون لافتات كُتب عليها “فلسطين حرة”، بينما رفع آخرون العلم الفلسطيني وأطلقوا مشاعل من الدخان الأخضر. تزامنًا مع التجمعات أمام معبر رفح الحدودي، اليوم السبت، مما سمح بمرور المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة.

المساعدات لغزة

وقد وصف وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي شحنات المساعدات بأنها شريان الحياة، رغم أن مسؤولي الأمم المتحدة يقولون إنها غير كافية للتعامل مع “الكارثة الإنسانية” في غزة.

وطالب المتظاهرون في لندن بوقف الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة على الفور. وقالت إحدى المتظاهرات، طلبت عدم نشر اسمها، في تصريحات لوكالة رويترز: “كفلسطينية ترغب في العودة إلى وطنها يوما ما، وكفلسطينية لديها إخوة وأخوات في غزة وعائلة، أتمنى أن نتمكن من فعل المزيد من أجل أشقائنا في غزة”.

حرب غزة: مظاهرات حاشدة في لندن دعما لغزة في الحرب مع إسرائيل pic.twitter.com/LyIuLq6go0 — BBC News عربي (@BBCArabic) October 21, 2023

مطالبات بوقف العدوان

كما سُمع الناس وهم يهتفون “من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر”. وسار المتظاهرون من ماربل آرتش إلى وايتهول لإظهار التضامن مع فلسطين.

وشهدت العديد من الدول حول العالم حالات احتجاجًا خلال الأيام الماضية، طالب فيها المحتجون بإيقاف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر الجاري.