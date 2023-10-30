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ركض بعض المتظاهرين نحو مدرج الطائرات

لحظة حصار ورشق طائرة قادمة من إسرائيل في مطار روسي

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٩ صباحاً
لحظة حصار ورشق طائرة قادمة من إسرائيل في مطار روسي
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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اقتحمت حشود ضخمة، أمس الأحد، المطار الرئيسي في داغستان؛ بحثًا عن مواطنين إسرائيليين بعد ورود أنباء عن وصول طائرة قادمة من إسرائيل.

اقتحام المطار وحصار الطائرة

وأفادت وكالات الأنباء الروسية ووسائل التواصل الاجتماعي أن مئات المتظاهرين اقتحموا مطار محج قلعة في الجمهورية الروسية احتجاجًا على هبوط طائرة قادمة من إسرائيل.

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واقتحم المتظاهرون أبواب الصالة، حيث ركض بعضهم على المدرج، بينما كسر آخرون الحواجز؛ بهدف حصار الطائرة ورشقها، بحسب مقاطع فيديو المتداولة عبر الإنترنت.

 

إغلاق المطار

وبحسب ما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن شهود عيان كان الناس في الحشد يرددون شعارات تندد بإسرائيل، بينما أظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بعضًا من الحشد وهم يلوحون بالأعلام الفلسطينية، فيما حاصر مواطنون آخرون الطائرة وتم رشقها أيضًا وظل الركاب محاصرون داخل الطائرة.

وأغلقت هيئة الطيران الروسية “روسافياتسيا” المطار الآن وقالت: إنه تم إجلاء جميع المواطنين غير المصرح لهم اعتبارًا من الساعة 10:20 مساءً بالتوقيت المحلي، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو اعتقالات، بحسب السلطات الروسية.

أول رد رسمي من السلطات

من جانبها، حضّت إسرائيل روسيا على حماية رعاياها بعد حادثة الاقتحام. وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تتوقّع من السلطات الروسية أن تحمي كل الرعايا الإسرائيليين وكل اليهود، وأن تتحرك بشكل حاسم ضد مثيري الشغب وضد الحض على العنف ضد اليهود والإسرائيليين”.

ذكرت وزارة الشؤون الداخلية لمنطقة شمال القوقاز الفيدرالية الروسية، حيث تقع داغستان، أنه سيتم استخدام لقطات كاميرات المراقبة لتحديد هويات أولئك الذين اقتحموا المطار، وأن المتورطين سيتم تقديمهم إلى العدالة.

وأعربت حكومة داغستان الإقليمية عن دعمها لغزة، بينما ناشدت المواطنين التزام الهدوء وعدم المشاركة في مثل هذه الاحتجاجات.

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