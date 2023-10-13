Icon

سعد الشهري يُنافس على جائزة أفضل مدرب في آسيا Icon حسن كادش يُغادر معسكر المنتخب السعودي Icon حساب المواطن : أفصحوا عن دخل ساند ولا تفصحوا عن الضمان الاجتماعي Icon لحظة طعن موظف بالسفارة الإسرائيلية في بكين Icon إيقاف سلمان الفرج 3 مباريات آسيوية Icon سالم الدوسري مرشح لجائزة أفضل لاعب آسيوي في 2022 Icon تهجير أهالي غزة نكبة ثانية تنذر بكارثة في المنطقة Icon تاليسكا يتفوق على نيمار في استفتاء أجمل هدف بآسيا Icon أجواء طربية في أولى ليالي مهرجان الغناء بالفصحى Icon سالم الدوسري يطمح لمواصلة التألق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

لحظة طعن موظف بالسفارة الإسرائيلية في بكين

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٦ مساءً
لحظة طعن موظف بالسفارة الإسرائيلية في بكين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تعرض دبلوماسي إسرائيلي، من منسوبي السفارة الإسرائيلية في بكين، اليوم للطعن، وتم نقله لتلقي العلاج الطبي في أحد المستشفيات الصينية.

تفاصيل حادث السفارة الإسرائيلية

ونقلت قناة i24 عن وزارة الخارجية الإسرائيلية القول إن الدبلوماسي تعرض لعملية طعن خارج منطقة السفارة، ونقل إلى المستشفى، مشيرة إلى أن خلفية الهجوم لا تزال قيد التحقيق

قد يهمّك أيضاً
طريقتان لتسجيل زوجة المواطن غير السعودية أو مطلقته بالضمان الاجتماعي

طريقتان لتسجيل زوجة المواطن غير السعودية أو مطلقته بالضمان الاجتماعي

مقتل 900 إسرائيلي و830 فلسطينيًّا حصيلة اليوم الرابع من التصعيد

مقتل 900 إسرائيلي و830 فلسطينيًّا حصيلة اليوم الرابع من التصعيد

وبحسب القناة الإسرائيلية لم تتوفر في هذه المرحلة أية معلومات إضافية حول الحادثة ولم يتضح بعد ما إذا كان للهجوم أي علاقة بالحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة.

تهجير أهالي غزة

ويسعى الجيش الإسرائيلي بكل ما أوتي من قوة إلى تهجير أهالي غزة، سواء نحو مصر أو نحو المناطق الفلسطينية الأخرى بعدما قتل أكثر من ألف إسرائيلي في الاشتباكات التي وقعت بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي منذ قرابة أسبوع وسط تنديد دولي ومطالبات بوقف القتال وإنهاء حصار القطاع.

جهود السعودية لإنهاء الأزمة

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أكد أكثر من مرة أن المملكة تبذل جهوداً حثيثة في التواصل الإقليمي والدولي بهدف التنسيق المشترك لوقف أعمال التصعيد الجاري.
كما أكد على موقف المملكة برفض استهداف المدنيين بأي شكل وازهاق أرواح الأبرياء، والتأكيد على ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني، وعلى ضرورة وقف الهجوم على قطاع غزة.

وأشار سمو ولي العهد إلى موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سكان الحوز المغربية يشعرون بهزة أرضية جديدة
العالم

سكان الحوز المغربية يشعرون بهزة أرضية جديدة

العالم
‏الشمس لن تشرق إلا بعد 170 يومًا على هذه الأماكن
العالم

‏الشمس لن تشرق إلا بعد 170 يومًا...

العالم
أسعار الذهب في السعودية.. عيار 21 بـ 203 ريالات
السوق

أسعار الذهب في السعودية.. عيار 21 بـ...

السوق
مشاهد مذهلة لتدفق شلالات السليمات شرق مكة المكرمة
السعودية اليوم

مشاهد مذهلة لتدفق شلالات السليمات شرق مكة...

السعودية اليوم
وظائف بـ شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو”
حصاد اليوم

وظائف بـ شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو”

حصاد اليوم
العصيمي: 6 أمور يحتاجها النصر قبل الشتوية
آخر الاخبار

العصيمي: 6 أمور يحتاجها النصر قبل الشتوية

آخر الاخبار
العاصفة أوفيليا تضرب ولايات أمريكية وتهدد بفيضانات
حصاد اليوم

العاصفة أوفيليا تضرب ولايات أمريكية وتهدد بفيضانات

حصاد اليوم
تيك توك يطمئن المستخدمين الأوروبيين على بياناتهم
تكنولوجيا

تيك توك يطمئن المستخدمين الأوروبيين على بياناتهم

تكنولوجيا