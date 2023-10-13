لحظة طعن موظف بالسفارة الإسرائيلية في بكين

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تعرض دبلوماسي إسرائيلي، من منسوبي السفارة الإسرائيلية في بكين، اليوم للطعن، وتم نقله لتلقي العلاج الطبي في أحد المستشفيات الصينية.
ونقلت قناة i24 عن وزارة الخارجية الإسرائيلية القول إن الدبلوماسي تعرض لعملية طعن خارج منطقة السفارة، ونقل إلى المستشفى، مشيرة إلى أن خلفية الهجوم لا تزال قيد التحقيق
وبحسب القناة الإسرائيلية لم تتوفر في هذه المرحلة أية معلومات إضافية حول الحادثة ولم يتضح بعد ما إذا كان للهجوم أي علاقة بالحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة.
ويسعى الجيش الإسرائيلي بكل ما أوتي من قوة إلى تهجير أهالي غزة، سواء نحو مصر أو نحو المناطق الفلسطينية الأخرى بعدما قتل أكثر من ألف إسرائيلي في الاشتباكات التي وقعت بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي منذ قرابة أسبوع وسط تنديد دولي ومطالبات بوقف القتال وإنهاء حصار القطاع.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أكد أكثر من مرة أن المملكة تبذل جهوداً حثيثة في التواصل الإقليمي والدولي بهدف التنسيق المشترك لوقف أعمال التصعيد الجاري.
كما أكد على موقف المملكة برفض استهداف المدنيين بأي شكل وازهاق أرواح الأبرياء، والتأكيد على ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني، وعلى ضرورة وقف الهجوم على قطاع غزة.
وأشار سمو ولي العهد إلى موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.