لحظة فرار أعضاء الكنيست أثناء إطلاق وابل من الصواريخ باتجاه القدس

تداولت وسائل الإعلام العالمية والإسرائيلية لحظة فرار نواب الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بعد وابل كبير من الصواريخ باتجاه القدس وتل أبيب، والتي تسببت في قطع جلسة الكنيست وهروب أعضائه ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الملاجئ.

وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إنه تظهر مقاطع فيديو لحظة سقوط أحد صواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في مدينة القدس، وتظهر مشاهد أخرى لحظة هروب أعضاء الكنيست ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نحو الملاجئ للاحتماء من الصواريخ.

وفي سياق متصل، قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سوف يصوت في وقت لاحق اليوم الاثنين على مشاريع قرارات من جهات مختلفة بشأن التصعيد في إسرائيل وغزة.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي الاثنين في الساعة 22,00 بتوقيت غرينتش لبحث الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أكدت الأمم المتحدة ومصادر دبلوماسية تحدثت عن تقديم مشروعي قرارين في هذا الشأن.

وأوضحت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان، أن نحو 2750 من القتلى سقطوا في قطاع غزة، إلى جانب 58 في الضفة الغربية.

⚡️The moment Knesset members fled and the House was evacuated after the sirens sounded due to a rocket salvo fired at Jerusalem and Tel Aviv. pic.twitter.com/sCsd1Q4cGM

— War Monitor (@WarMonitors) October 16, 2023