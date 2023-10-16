لحظة فرار أعضاء الكنيست أثناء إطلاق وابل من الصواريخ باتجاه القدس

تداولت وسائل الإعلام العالمية والإسرائيلية لحظة فرار نواب الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بعد وابل كبير من الصواريخ باتجاه القدس وتل أبيب، والتي تسببت في قطع جلسة الكنيست وهروب أعضائه ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الملاجئ.

لحظة فرار أعضاء الكنيست

وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إنه تظهر مقاطع فيديو لحظة سقوط أحد صواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في مدينة القدس، وتظهر مشاهد أخرى لحظة هروب أعضاء الكنيست ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نحو الملاجئ للاحتماء من الصواريخ.

وفي سياق متصل، قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سوف يصوت في وقت لاحق اليوم الاثنين على مشاريع قرارات من جهات مختلفة بشأن التصعيد في إسرائيل وغزة.

اجتماع مجلس الأمن

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي الاثنين في الساعة 22,00 بتوقيت غرينتش لبحث الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أكدت الأمم المتحدة ومصادر دبلوماسية تحدثت عن تقديم مشروعي قرارين في هذا الشأن.

وأوضحت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان، أن نحو 2750 من القتلى سقطوا في قطاع غزة، إلى جانب 58 في الضفة الغربية.

⚡️The moment Knesset members fled and the House was evacuated after the sirens sounded due to a rocket salvo fired at Jerusalem and Tel Aviv. pic.twitter.com/sCsd1Q4cGM — War Monitor (@WarMonitors) October 16, 2023

أعداد الضحايا

وأشار البيان إلى أن عدد المصابين الفلسطينيين تجاوز 10 آلاف و950 مصاباً، بينهم أكثر من 9700 في قطاع غزة.

كما أكدت سلطات مختلف البلدان المعنية مقتل نحو 160 مواطناً أجنبياً يحمل عدد منهم الجنسية الإسرائيلية أيضاً. وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، وجود 199 أسيراً لدى حركة حماس.

استمرار الحرب ليومها العاشر

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في يومها العاشر على التوالي، وبحسب آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية بغزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 2750 قتيلاً ونحو 10 آلاف جريح في القطاع.

وكثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على قطاع غزة مستهدفة منازل المدنيين في مناطق متفرقة في القطاع، ما خلف مئات القتلى والجرحى والعدد في ازدياد مستمر، في أكبر مجزرة إسرائيلية بحق سكان القطاع المحاصر منذ العام 2014، ويعاني القطاع المحاصر من كارثة إنسانية وسط نقص في المواد الغذائية والماء والأدوية، واكتظاظ المستشفيات بالجرحى والمصابين.