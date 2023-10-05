محمد بن سلمان يجري اتصالًا هاتفيًّا برئيس وزراء اليابان وظائف إدارية وفنية شاغرة بشركة BAE SYSTEMS لحظة فصل التوأم التنزاني حسن وحسين وردة فعل الوالدة وظائف شاغرة للجنسين في البنك الإسلامي الشباب يواصل نتائجه السلبية بالتعادل ضد الرياض التعاون يصعد لـ صدارة دوري روشن مؤقتًا للعام الثاني.. نجلاء الردادي ضمن قائمة العلماء 2% الأكثر تأثيرًا عالميًّا خطة طموحة لـ Call of Duty بق الفراش يُخيف فرنسا ومعلومات صادمة عن الحشرات عقاب طريف من تشافي لـ لامين يامال
أظهر مقطع فيديو لحظة فصل التوأم السيامي التنزاني حسن وحسين، بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.
كما أظهر فيديو للإخبارية، ردة فعل والدة التوأم التنزاني “حسن وحسين” مع إعلان انتهاء عملية الفصل.
وبحسب الفريق الطبي، كانت الحالة معقدة لعدة أسباب أولًا التوأم لديهم اشتراك كبير جدًّا في أسفل الصدر البطن والحوض، وهنالك طرف سفلي واحد لكل توأم، وهناك أيضًا طرف سفلي مشوه بين التوأم، وهناك اشتراك في الكبد والأمعاء والجهاز البولي والتناسلي، كما أن هناك فقط عضوًا ذكريًّا واحدًا مشتركًا، ويوجد ضمور وعدم تخلق لجدار أسفل البطن وجدار المثانة السفلي.
فيديو #عاجل | لحظة فصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين"
عبر مراسل #الإخبارية سليمان الجبر pic.twitter.com/YQGtoM0tPe
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 5, 2023
فيديو | ردة فعل والدة التوأم التنزاني "حسن وحسين" مع إعلان انتهاء عملية الفصل
عبر مراسلة #الإخبارية وزيرة الرميح pic.twitter.com/E2gQF2Y6NC
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 5, 2023