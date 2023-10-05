لحظة فصل التوأم التنزاني حسن وحسين وردة فعل الوالدة

أظهر مقطع فيديو لحظة فصل التوأم السيامي التنزاني حسن وحسين، بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.

انتهاء عملية الفصل

كما أظهر فيديو للإخبارية، ردة فعل والدة التوأم التنزاني “حسن وحسين” مع إعلان انتهاء عملية الفصل.

وبحسب الفريق الطبي، كانت الحالة معقدة لعدة أسباب أولًا التوأم لديهم اشتراك كبير جدًّا في أسفل الصدر البطن والحوض، وهنالك طرف سفلي واحد لكل توأم، وهناك أيضًا طرف سفلي مشوه بين التوأم، وهناك اشتراك في الكبد والأمعاء والجهاز البولي والتناسلي، كما أن هناك فقط عضوًا ذكريًّا واحدًا مشتركًا، ويوجد ضمور وعدم تخلق لجدار أسفل البطن وجدار المثانة السفلي.

فيديو #عاجل | لحظة فصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين" عبر مراسل #الإخبارية سليمان الجبر pic.twitter.com/YQGtoM0tPe — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 5, 2023