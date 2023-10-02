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5 فئات أولى بالرعاية بينهم الأطفال والمسنون

لقاح الأنفلونزا يقلل حالات الإصابة ويخفف الأعراض

الإثنين ٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٧ مساءً
لقاح الأنفلونزا يقلل حالات الإصابة ويخفف الأعراض
المواطن - واس

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شددت وزارة الصحة على ضرورة أخذ تلقي لقاح الأنفلونزا كل عام باعتباره أحد أهم أساليب الوقاية.

انتشار الأنفلونزا والأمراض التنفسية

ودعت الصحة إلى أخذ الحيطة والحذر من انتشار الأنفلونزا والأمراض التنفسية، وذلك بأخذ اللقاح المضاد لها لمنع الإصابة، وتخفيف الأعراض الجانبية المصاحبة للفيروس موضحة بأن اللقاح يسهم بشكل كبير في تقليل عدد الحالات، خاصةً أن الأنفلونزا تعد عدوى فيروسية حادة تنتشر بسهولة وتصيب جميع الفئات العمرية، وتنتقل عن طريق استنشاق الرذاذ المحتوي على الفيروس أو لمس الأسطح الملوَّثة، وتتراوح فترة الحضانة في المتوسط من 2-4 أيام، وأخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية كل عام من أهم سبل الوقاية.

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الفئات الأكثر عرضة

وأوضحت أن الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة هم المصابون بأمراض مزمنة، والأطفال، وكبار السن، والحوامل والعاملون في المجال الصحي، ويأتي ذلك مع قرب موسم الشتاء، مبينًة أن من أعراضها ارتفاعَ درجة الحرارة أكثر من 38 درجة مئوية، وقشعريرةً وتعرقًا، وصداعًا، إضافة إلى السعال الجاف المستمر، والتعب والإرهاق، وسيلان الأنف، والتهاب الحلق، وألم في العضلات, مؤكدة أن خطورة الأنفلونزا تأتي بناءًا على مجموعة عوامل، من ضمنها التقدم في العمر، ووجود الأمراض المزمنة، وضعف الجهاز المناعي، والسمنة.

لقاح الأنفلونزا

الوبينت “الصحة” أن المسارعة والاستجابة في أخذ لقاح الأنفلونزا سيسهم -باذن الله- من تقليل عدد حالات الإصابة وكذلك تخفيف الأعراض الجانبية في حال أصيب الشخص بها -لاقدر الله- وتتيح الوزارة للجميع إمكانية الحصول على اللقاح المضاد للإنفلونزا من خلال (تطبيق صحتي) وحجز موعد للحصول على اللقاح الموسمي في أقرب مركز رعاية صحية أولية.

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