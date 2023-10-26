وتظهر الصور التي التقطتها ونشرتها شركة “ماكسار تكنولوجيز”، بعض المدن والأحياء الفلسطينية في شمال قطاع غزة، قبل وبعد القصف الإسرائيلي، الذي بدأ عقب هجوم حماس المفاجئ.

وقالت الشركة الأمريكية المتخصصة في صور الأقمار الاصطناعية، إن الصور الأولى التقطت في مايو الماضي والثانية في أكتوبر الجاري.

تدمير أحياء بالكامل

وترصد إحدى الصور بعض المناطق في مدينة بيت حانون التي كانت في البداية مأهولة، قبل أن تصبح مدمرة بشكل شبه كامل. كما وثقت صورة أخرى المناطق المتضررة في حيي العطاطرة والكرامة، شمالي غزة، إذ بدت البنايات والمساحات الخضراء مدمرة.

وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر قصفاً عنيفاً على قطاع غزة، حيث تقول إنها تهدف إلى “تدمير قدرات حماس العسكرية”.

وقف إطلاق النار

وتسعى عدة دول إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى هدنة إنسانية، بعدما خلفت الاشتباكات آلاف القتلى والجرحى وخسائر مادية جسيمة في غزة.

واعتبر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أمس الأربعاء، أن قطاع غزة شهد 16 عامًا من تراجع التنمية، مشيرًا إلى أن التداعيات الاقتصادية للتصعيد في غزة بات من المستحيل تحديدها.