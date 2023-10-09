لقطات توثق اجتياح بق الفراش للحافلات في بريطانيا

حذّر الخبراء من غزو حشرات بق الفراش لبريطانيا، بعد الفشل في معالجة مشكلة بق الفراش المتزايدة في فرنسا، مما يبشر بعودة تفشي حشرات بق الفراش كما حدث في العصر الفيكتوري.

بق الفراش يجتاح بريطانيا

ونشر أحد الركاب صورًا، عبر موقع X، تويتر سابقًا، والتي تظهر حشرة تتسلق على نافذة حافلة في شوارع بريطانيا، وحث مشغل النقل العام على مواجهة هذه الحشرة بسرعة، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وبعد تفشي الطفيليات الماصة للدماء في باريس، لجأ السكان والسياح إلى وسائل التواصل الاجتماعي لنشر صور للحشرات وهي بحجم بذرة التفاح تقريبًا وهي تزحف عبر مقاعد القطار وأغطية أسرة الفنادق.

إعلان حالة التأهب القصوى

ويأتي ذلك وسط مخاوف من أن غزو البق الخارق في باريس سوف يجتاح بريطانيا أيضًا، مع وضع الفنادق ومشغلي النقل بالفعل في حالة تأهب قصوى، بعد رصد الحشرات في مترو أنفاق لندن.

تُظهر لقطات TikTok، أن بق الفراش يجلس على ساق أحد الركاب على خط مترو أنفاق فيكتوريا. وحذر الخبراء من أن هذه المخلوقات الماصة للدماء، والتي تسبب عضاتها حكة مؤلمة، قد طورت مقاومة للمبيدات الحشرية.

تطهير الحافلات

وقالت شركة “يوروستار”: إن قطاراتها بين لندن وباريس سيتم تطهيرها إذا كان هناك أدنى شك في الإصابة. وفي الوقت نفسه، بدأت سلسلة فنادق كبرى في بريطانيا باستجواب الضيوف أثناء التحقق مما إذا كانوا قد وصلوا من فرنسا.

وتستعد الفنادق ومشغلو وسائل النقل لغزو بق الفراش الخارق مع تهديدات بأن ينتقل بق الفراش من باريس إلى بريطانيا، وكشفت صحيفة The Mail on Sunday أن سلسلة فنادق كبرى في المملكة المتحدة تستجوب الضيوف أثناء تسجيل الدخول، مما إذا كانوا قد وصلوا من فرنسا. ويتم تنظيف غرف الأشخاص من قبل خبراء مكافحة الحشرات عند مغادرتهم.

وفي الوقت نفسه، قالت الخطوط الجوية الفرنسية، التي تسير ما يصل إلى ست رحلات مباشرة يوميًّا من باريس إلى لندن: إنها ستوقف تشغيل أي طائرة إذا تم اكتشاف بق الفراش على متنها.