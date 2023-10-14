لقطات توثق جهود رجال الأمن لـ الإطاحة بعدد من الجناة

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نجح رجال الأمن على مدى الأيام الماضية في فك غموض العديد من الجرائم المرتبطة بتهريب المخدرات أو الأمن العام في عدد من المناطق.
فقد باشرت شرطة منطقة الرياض قبل أيام حادثة إطلاق نار ودهس متعمد في محافظة الخرج بين مجموعة من الأشخاص إثر خلاف سابق بينهم، نتج عنه وفاة شخصين وإصابة آخرين حالة أحدهما حرجة، وتم القبض على المتهمين كافة، وجار القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيًا بذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وفي عثوان بمنطقة جازان، تم القبض على مقيم من الجنسية الهندية قام بترويج 325 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر، مخبأة في ناقلة يقودها، وفي جدة تم ضبط مقيم يمني قام بترويج 1.1 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر.
كما قبضت شرطة محافظة جدة على مقيم من الجنسية اليمنية لتحرشه بفتاة في محل تجاري مخالفًا بذلك نظام مكافحة جريمة التحرش. وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/1eM2XgooVo
— الأمن العام (@security_gov) October 14, 2023
كما قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة تبوك على مواطن لاتخاذه منزلًا بمدينة تبوك وكرًا لإخفاء وترويج مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر ومادة الميثامفيتامين (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.