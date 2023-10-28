لقطات جوية لـ 100 ألف متظاهر متضامن مع غزة في لندن

تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في لندن وفي جميع أنحاء المملكة المتحدة للمشاركة في مسيرات تطالب بإنهاء الهجمات الإسرائيلية على غزة.

حشود ومظاهرات لندن

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إنه تم نشر أكثر من 1000 ضابط من شرطة العاصمة في جميع أنحاء لندن من أجل ضبط الأمن وسط الحشود الغفيرة التي تطالب بإنهاء قصف واجتياح غزة.

ويأتي ذلك في أعقاب التصعيد الأخير في الصراع بين حماس وإسرائيل. وجاءت الاحتجاجات في الوقت الذي توسع فيه إسرائيل ضرباتها في اليوم الـ21 من الحرب بين حماس وتل أبيب.

احتجاجات ضخمة في بريطانيا

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إن أكثر من 7500 فلسطيني استشهدوا عندما نفذت إسرائيل غارات انتقامية.

وفي عطلات نهاية الأسبوع الثلاثة الماضية، جرت احتجاجات ضخمة في المدن الكبرى في المملكة المتحدة. وبعد ظهر اليوم السبت، بدأت الحشود بالتجمع بالقرب من جسر اليوبيل الذهبي حاملة لافتات كُتب عليها “غزة، أوقفوا المذبحة” و”فلسطين حرة، أنهوا الاحتلال الإسرائيلي”.

هتافات تضامن مع غزة

وردد المتظاهرون هتافات تضامنية مع فلسطين، منها “أوقفوا تسليح إسرائيل. أوقفوا قصف غزة” و”كلنا فلسطينيون”.

وقال أحد المشاركين خلال المسيرة في لندن، شريف العمراوي لبي بي سي: “أنا أبكي الآن، خلال مشاركتي في المسيرة، لأن الأطفال يُقتلون يوميًا. لماذا يريدون أن يُقتل المزيد؟”.

الشرطة البريطانية

وأضاف أحد المشاركين في الاحتجاجات بلندن، عبد المحفوظي : “أهم شيء بالنسبة لنا هو أن يتوقفوا عن قتل الأطفال. يجب أن يتوقفوا الآن”.

وحذرت الشرطة الناس من توقع حشود كبيرة في منطقة وستمنستر بجوار نهر التايمز، وقالت شرطة العاصمة إنه من المتوقع أن تتجمع حشود كبيرة حول إمبانكمينت ووايتهول وستراند وويستمنستر وجسر واترلو.

وتجري مظاهرات في أنحاء العالم للمطالبة بوقف القتال والسماح بدخول المساعدات إلى غزة، وقد غمر المتظاهرون المطالبون بالهدنة محطة غراند سنترال في نيويورك، مما أجبر المحطة على الإغلاق مؤقتاً.