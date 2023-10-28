لقطات جوية لـ 100 ألف متظاهر متضامن مع غزة في لندن

القنوات الناقلة لـ مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية مباريات الجولة الـ11 مايك بنس ينسحب من سباق الرئاسة الأمريكية 2024 خسارة الوحدة ضد الاتفاق في اللحظات الأخيرة سيول المخواة تملأ الأودية بعد هطول الأمطار الغزيرة 31 هدفًا تمنح النصر لقب الأقوى هجوميًا تعليق الدراسة الحضورية في العلا وظهران الجنوب ورجال ألمع الرئيس الفلسطيني يدعو لعقد قمة عربية طارئة حضور جماهيري قليل في مباراة الفيحاء ضد النصر الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الصين
تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في لندن وفي جميع أنحاء المملكة المتحدة للمشاركة في مسيرات تطالب بإنهاء الهجمات الإسرائيلية على غزة.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إنه تم نشر أكثر من 1000 ضابط من شرطة العاصمة في جميع أنحاء لندن من أجل ضبط الأمن وسط الحشود الغفيرة التي تطالب بإنهاء قصف واجتياح غزة.
ويأتي ذلك في أعقاب التصعيد الأخير في الصراع بين حماس وإسرائيل. وجاءت الاحتجاجات في الوقت الذي توسع فيه إسرائيل ضرباتها في اليوم الـ21 من الحرب بين حماس وتل أبيب.
لقطات جوية من فوق #لندن.. أكثر من 100 ألف شخص مؤيدون لـ #فلسطين يتظاهرون للمطالبة بإنهاء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة#شاهد_سكاي#إسرائيل#غزة#قطاع_غزة pic.twitter.com/1E4QIljOdR
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) October 28, 2023
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إن أكثر من 7500 فلسطيني استشهدوا عندما نفذت إسرائيل غارات انتقامية.
وفي عطلات نهاية الأسبوع الثلاثة الماضية، جرت احتجاجات ضخمة في المدن الكبرى في المملكة المتحدة. وبعد ظهر اليوم السبت، بدأت الحشود بالتجمع بالقرب من جسر اليوبيل الذهبي حاملة لافتات كُتب عليها “غزة، أوقفوا المذبحة” و”فلسطين حرة، أنهوا الاحتلال الإسرائيلي”.
وردد المتظاهرون هتافات تضامنية مع فلسطين، منها “أوقفوا تسليح إسرائيل. أوقفوا قصف غزة” و”كلنا فلسطينيون”.
وقال أحد المشاركين خلال المسيرة في لندن، شريف العمراوي لبي بي سي: “أنا أبكي الآن، خلال مشاركتي في المسيرة، لأن الأطفال يُقتلون يوميًا. لماذا يريدون أن يُقتل المزيد؟”.
وأضاف أحد المشاركين في الاحتجاجات بلندن، عبد المحفوظي : “أهم شيء بالنسبة لنا هو أن يتوقفوا عن قتل الأطفال. يجب أن يتوقفوا الآن”.
وحذرت الشرطة الناس من توقع حشود كبيرة في منطقة وستمنستر بجوار نهر التايمز، وقالت شرطة العاصمة إنه من المتوقع أن تتجمع حشود كبيرة حول إمبانكمينت ووايتهول وستراند وويستمنستر وجسر واترلو.
وتجري مظاهرات في أنحاء العالم للمطالبة بوقف القتال والسماح بدخول المساعدات إلى غزة، وقد غمر المتظاهرون المطالبون بالهدنة محطة غراند سنترال في نيويورك، مما أجبر المحطة على الإغلاق مؤقتاً.