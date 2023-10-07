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أفضل وقت لالتقاط الصور

لقطات رائعة لسقوط الشهب في سماء بريطانيا

السبت ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٣ مساءً
لقطات رائعة لسقوط الشهب في سماء بريطانيا
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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شهدت سماء بريطانيا، مشاهد رائعة لسقوط نيزك من السماء، ويحدث هذا المنظر المثير للإعجاب في شهر أكتوبر من كل عام، ويمكن رؤيته بالعين المجردة، وهو ما أثار إعجاب الملايين في بريطانيا وخارجها.

سقوط الشهب

ويقول الخبراء لصحيفة “ذا صن” البريطانية، إن أفضل وقت لالتقاط صور للنيازك سيكون غدًا الأحد، والاثنين المقبل. فيما أكد الخبراء أن الناس في المناطق الريفية البعيدة عن التلوث الضوئي قد تكون لديهم فرصة أفضل لالتقاط صورة أوضح، إلا أنه سيكون مرئيًا في جميع أنحاء بريطانيا.

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وقال الدكتور مينجاي كيم، وهو زميل باحث من قسم الفيزياء بجامعة وارويك، إن النيازك ستكون مرئية الليلة. وذكرت في تصريحات لصحيفة الإندبندنت، أن زخات الشُهب ستكون نشطة في الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر، وستصل ذروتها في حوالي 8 و9 أكتوبر.

أفضل وقت لالتقاطها

وأضاف الخبير الفلكي “خلال هذه الفترة، سيكون القمر في مرحلة الربع الأخير، مما يوفر ظروفًا مواتية لمراقبة الأجرام السماوية“.

وتابع: “إن الوقت الأمثل لمشاهدة زخات الشُهب هو في المساء، بعد حلول الظلام، حيث تصل نقطة إشعاع الزخة إلى أعلى نقطة لها في تلك الكوكبة من سماء الليل في هذا الوقت”.

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