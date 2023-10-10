لقطات عفوية تظهر فرحة خريجي دورة أمن المنشآت الدبلوماسية

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عناق وأحضان وصور جماعية، لقطات متعددة تعبر عن مشاعر الفرح والسرور التي ارتسمت على وجوه الخريجين بعد حفل تخرج دورة دوريات أمن وحراسة المنشآت الدبلوماسية التأهيلية الخاصة رقم (25).
وأظهر مقطع فيديو نشره حساب الأمن العام على منصة إكس مشاعر الفرح التي انتابت الخريجين، حيث حرصوا على توديع بعضهم البعض فيما حرص الآخرون على التقاط الصور الجماعية لتخليد هذه الذكرى الغالية.
وقد شارك المغردون الخريجون فرحتهم حيث قال أحدهم معلقًا على المقطع : “ما شاء الله تبارك الرحمن الله يبارك فيهم وينفع بهم ويحفظهم” وقال آخر “الله يوفقهم يا رب ” فيما قال معلق ثالث :” الله يوفقهم يا رب ويسخرهم لخدمة وطنهم”.
وكان مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، شهد اليوم، حفل تخريج (1062) رجل أمن أتموا تأهيلهم العسكري في دورة دوريات أمن وحراسة المنشآت الدبلوماسية التأهيلية الخاصة الـ (25)، للعام التدريبي 1444 – 1445هـ .
وتلقى الخريجون علومهم وتدريباتهم خلال مدة التدريب على شتى أنواع المعارف والمهارات العسكرية والأمنية الحديثة، التي تمكنهم من أداء مهامهم الأمنية على الوجه الأكمل، والإسهام في حفظ الأمن.
كواليس حفل تخرج دورة دوريات أمن وحراسة المنشآت الدبلوماسية التأهيلية الخاصة رقم (25). pic.twitter.com/tWohxa33Tu
— الأمن العام (@security_gov) October 10, 2023