لقطات لاحتجاجات غير مسبوقة تجتاح العالم دعمًا للفلسطينيين

تسود حالة من الغليان بين عواصم العالم، بسبب المشاهد المفزعة للقصف العشوائي لقطاع غزة، مما أدى إلى انتشار موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات في مختلف العواصم بأوروبا والعالم العربي.

وتناولت الصحافة العالمية ووكالات الأنباء، حالة التعاطف الواسعة مع القضية الفلسطينية، بعد الاستهداف العشوائي للمدنيين والأطفال في غزة، رداً على هجوم فصائل فلسطينية على بلدات ومستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع السبت الماضي، بحسب “بلومبرغ”.

وشهدت عدد من المدن العربية مظاهرات في مصر والعراق والأردن، وفي بريطانيا وفرنسا أيضًا، واحتشد مئات الفلسطينيين عند المسجد الأقصى في مدينة القدس، كما اندلعت مواجهات بين المتظاهرين والشرطة الإسرائيلية.

وردد المتظاهرون هتافات ضد استهداف المدنيين مع رفع العلم الفلسطيني والتنديد بما يقوم به جيش الاحتلال. وفي المقابل، حذرت دول غربية عدة من احتجاجات متوقعة يوميْ الجمعة والسبت، تأييداً للقضية الفلسطينية، على خلفية التطورات في قطاع غزة، وفي ظل استمرار القصف الجوي المكثف على القطاع، وعقب العملية العسكرية التي أطلقتها حركة “حماس” في بلدات ومدن إسرائيلية في محيط قطاع غزة.

وتأتي مسيرة ليفربول ضمن عدة تظاهرات، اليوم السبت، في المدن الإنجليزية بداية من العاصمة لندن ومرورًا بنيوكاسل ومانشستر وغيرهما. وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد حظر رفع الأعلام الفلسطينية والرسائل الداعمة خلال مباريات كرة القدم.

Thousands of protesters have gathered in London to show their support for Palestinians organised by groups including Stop the War Coalition and Palestine Solidarity Campaign (PSC)

Israel-Hamas war latest 👉 https://t.co/VwaOogxvrL pic.twitter.com/EYQ2AtHczG

— Sky News (@SkyNews) October 14, 2023