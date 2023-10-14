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خروج عشرات الآلاف في العواصم العربية والغربية

لقطات لاحتجاجات غير مسبوقة تجتاح العالم دعمًا للفلسطينيين

السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥١ مساءً
لقطات لاحتجاجات غير مسبوقة تجتاح العالم دعمًا للفلسطينيين
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تسود حالة من الغليان بين عواصم العالم، بسبب المشاهد المفزعة للقصف العشوائي لقطاع غزة، مما أدى إلى انتشار موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات في مختلف العواصم بأوروبا والعالم العربي.

مظاهرات في أنحاء العالم

وتناولت الصحافة العالمية ووكالات الأنباء، حالة التعاطف الواسعة مع القضية الفلسطينية، بعد الاستهداف العشوائي للمدنيين والأطفال في غزة، رداً على هجوم فصائل فلسطينية على بلدات ومستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع السبت الماضي، بحسب  “بلومبرغ”.

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وشهدت عدد من المدن العربية مظاهرات في مصر والعراق والأردن، وفي بريطانيا وفرنسا أيضًا، واحتشد مئات الفلسطينيين عند المسجد الأقصى في مدينة القدس، كما اندلعت مواجهات بين المتظاهرين والشرطة الإسرائيلية.

الموقف الغربي من القضية الفلسطينية

وردد المتظاهرون هتافات ضد استهداف المدنيين مع رفع العلم الفلسطيني والتنديد بما يقوم به جيش الاحتلال. وفي المقابل، حذرت دول غربية عدة من احتجاجات متوقعة يوميْ الجمعة والسبت، تأييداً للقضية الفلسطينية، على خلفية التطورات في قطاع غزة، وفي ظل استمرار القصف الجوي المكثف على القطاع، وعقب العملية العسكرية التي أطلقتها حركة “حماس” في بلدات ومدن إسرائيلية في محيط قطاع غزة.

وتأتي مسيرة ليفربول ضمن عدة تظاهرات، اليوم السبت، في المدن الإنجليزية بداية من العاصمة لندن ومرورًا بنيوكاسل ومانشستر وغيرهما. وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد حظر رفع الأعلام الفلسطينية والرسائل الداعمة خلال مباريات كرة القدم.

مواجهات فلسطينية إسرائيلية

ودعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، المدنيين في غزة، إلى الانتقال إلى جنوب القطاع خلال 24 ساعة، وحشد الدبابات استعداداً لاجتياح بري محتمل.

ويتعرض قطاع غزة المحاصر منذ 2006، لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، ضمن مواجهات فلسطينية إسرائيلية غير مسبوقة.

حصيلة الضحايا

وأسفرت الغارات عن سقوط مئات الضحايا المدنيين ونزوح عشرات الآلاف من سكان غزة عن منازلهم، تزامناً مع قطع تل أبيب إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى عن القطاع.

وفي قطاع غزة، سقط نحو 1800 شخص بينهم 580 طفلاً على الأقل، وجرح نحو 7400 جراء القصف الإسرائيلي المكثف، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، فيما سقط من الجانب الإسرائيلي 1300 شخص منذ بدء هجوم الفصائل، وتجاوز عدد الجرحى 3200.

وشهدت عدد من المدن في الضفة الغربية المحتلة مسيرات ومظاهرات دعماً لقطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي لليوم السابع على التوالي.

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