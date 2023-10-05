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عقب انفجارها واصطدامها بمبنى

لقطات لاصطدام طائرة ومقتل اثنين من ركابها في البرازيل

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٦ مساءً
لقطات لاصطدام طائرة ومقتل اثنين من ركابها في البرازيل
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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لقي شخصان حتفهما بعد أن انفجرت طائرة وتحولت إلى كرة نار واصطدمت بمبنى مطار خاص، وتظهر اللحظة الصادمة التي التقطتها الكاميرا، جناح الطائرة وهو يصطدم بالمدرج.

لحظة اصطدام بجناح المدرج

التقطت كاميرات المراقبة لحظة اصطدام طائرة بجناحها على المدرج؛ مما أدى إلى انزلاقها نحو مبنى حيث تحطمت واحترقت، فيما انفجرت الطائرة وتحولت إلى كرة نارية قاتلة؛ مما أسفر عن مقتل شخصين كانا على متنها، بحسب “ذا صن” البريطانية.

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ووقع الحادث في مطار بوم فوتورو المحلي بالبرازيل، مما أسفر عن مقتل اثنين من الأشخاص الأربعة الذين كانوا على متن الطائرة بما في ذلك الطيار. وتُظهر لقطات CCTV الطائرة الصغيرة وهي تهبط، قبل أن تصطدم بالمدرج وتنزلق عبر المدرج لأكثر من 10 ثوانٍ.

تحقيق في الحادث

وكانت الطائرة ذات المحركين من طراز Beechcraft King Air تدخن أثناء سقوطها على طول المدرج قبل أن تصطدم بسياج أبيض وحظيرة خاصة، ثم اشتعلت فيه النيران، وأرسل دخانًا أسود مخيفًا عاليًا إلى السماء بينما بدأ الناس في إخلاء المطار ورؤية المشاهد المرعبة.

ويجري أيضًا تحقيق من قبل مركز الشرطة المتخصص في جرائم القتل والحماية الشخصية في البرازيل. وشهدت البرازيل العديد من حوادث تحطم الطائرات هذا العام، وكان من أسوأها حادث تحطم مروع أدى إلى مقتل جميع الأشخاص الـ 14 الذين كانوا على متنها بعد سقوط طائرة صغيرة على الأرض.

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