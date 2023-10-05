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يضم أكثر من 20 جناحًا 

لقطات لزيارة عبدالعزيز بن سعود معرض الصقور

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٠ مساءً
لقطات لزيارة عبدالعزيز بن سعود معرض الصقور
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المواطن - واس

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زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة نادي الصقور السعودي، اليوم، معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023؛ الذي ينظمه نادي الصقور بنسخته الخامسة خلال الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر الجاري، بمقر النادي بمَلهم (شمال مدينة الرياض).

أكثر من 20 جناحًا

وتجوّل سموه في أجنحة المعرض البالغ عددها أكثر من 20 جناحاً، من بينها أجنحة المحميات الطبيعية والبيئة، والرحلات البرية ومستلزماتها، وسيارات الرحلات البرية، ومستلزمات الصيد، والصقور، وجناح أسلحة الصيد النارية والفردية.

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وفي نهاية الزيارة كرم الأمير عبدالعزيز بن سعود الرعاة المشاركين في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي وهم شركة نيوم، ومحمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وشركة علم، وشركة بدائل.

ويأتي تنظيم معرض الصقور والصيد السعودي الدولي ضمن مشروعات نادي الصقور السعودي، التي تعكس اهتمام المملكة بالصقارين والصقور، فضلاً عن ترسيخ القيم والمفاهيم الثقافية والبيئية عن هذا الموروث الثقافي الأصيل، والمحافظة على الصقور وهواية الصيد بها.

18 فعالية

ويقدم المعرض طيلة 10 أيام أكثر من 18 فعالية مصاحبة، ويشارك فيه عارضين من مختلف أنحاء المملكة ودول الخليج والعالم.
ويحاكي المعرض تجربة متكاملة لرحلات الصيد والحياة البرية بكل مكوناتها وأدواتها، من خلال تخصيص مساحات مختلفة لعدد من الأجنحة التي تختص بالحياة البرية وهواية الصيد بالصقور بشكل عام، وأسلحة الصيد النارية الفردية، ومعدات التخييم والرحلات البرية، ومنتجي الصقور، والأعمال الحرفية، والعديد من المجالات الأخرى.

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