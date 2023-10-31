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بعد أمطار غزيرة على المنطقة

لقطات لـ سيول تجرف الإبل في وادي بليطيح بتبوك

الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٧ صباحاً
لقطات لـ سيول تجرف الإبل في وادي بليطيح بتبوك
المواطن - فريق التحرير

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أظهر مقطع فيديو متداول على منصة إكس، سيول تبوك تجرف الإبل بعد الأمطار التي شهدتها أمس الأحد.

وبين الفيديو الإبل مغمورة في مياه السيول ولا يظهر منها سوى رأسها وهي تحاول النجاة بنفسها والخروج.

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وشهدت منطقة تبوك، هطول أمطار غزيرة ومتوسطة مصحوبة بالبرد، شملت مدينة تبوك وضواحيها، ومحافظات تيماء وضباء وحقل والبدع، وما زال هطول الأمطار مستمرًّا.

وفي وقت سابق، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل.

أمطار وسيول وبرد

وأوضح المدني أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والطائف والجموم والكامل والخرمة وتربة ورنية والمويه والليث والقنفذة وأضم والعرضيات وميسان وبحرة، وستتأثر منطقة الرياض لتشمل العاصمة الرياض ورماح والخرج والمزاحمية وعفيف والدوادمي والقويعية والزلفي والغاط وشقراء والمجمعة وثادق ومرات وضرما، وأجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والقصيم والمنطقة الشرقية.

وأشار إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على مكة المكرمة لتشمل جدة ورابغ وخليص، وستتأثر منطقة الرياض لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية والزلفي والغاط وشقراء والمجمعة وثادق، وأجزاء من مناطق المدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية والقصيم.

 

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