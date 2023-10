لقطات مروعة لمقتل 20 شخصًا في سقوط حافلة من فوق جسر بإيطاليا

لقي ما لا يقل عن 20 شخصًا حتفهم، اليوم الثلاثاء، بعد سقوط حافلة على جسر بالقرب من مدينة البندقية في شمال إيطاليا.

وذكرت وكالات الأنباء الإيطالية أن الحافلة انحرفت عن الطريق وسقطت بالقرب من خطوط السكك الحديدية في منطقة ميستري المرتبطة بالبندقية عن طريق جسر، لكن سبب الحادث لا يزال غير واضح.

وذكرت سكاي إيطاليا أنه تم حتى الآن انتشال 18 جثة من تحت الأنقاض بعد أن اشتعلت النيران في الحافلة؛ مما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص الآخرين.

BREAKING: At least 20 people have died after a bus crash in Venice.https://t.co/PAiZ4D1jU3

