لقطات مروعة لمقتل 20 شخصًا في سقوط حافلة من فوق جسر بإيطاليا

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لقي ما لا يقل عن 20 شخصًا حتفهم، اليوم الثلاثاء، بعد سقوط حافلة على جسر بالقرب من مدينة البندقية في شمال إيطاليا.
وذكرت وكالات الأنباء الإيطالية أن الحافلة انحرفت عن الطريق وسقطت بالقرب من خطوط السكك الحديدية في منطقة ميستري المرتبطة بالبندقية عن طريق جسر، لكن سبب الحادث لا يزال غير واضح.
وذكرت سكاي إيطاليا أنه تم حتى الآن انتشال 18 جثة من تحت الأنقاض بعد أن اشتعلت النيران في الحافلة؛ مما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص الآخرين.
BREAKING: At least 20 people have died after a bus crash in Venice.https://t.co/PAiZ4D1jU3
📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/sB3zjyT17z
— Sky News (@SkyNews) October 3, 2023
وقال عمدة المدينة الإيطالية لويجي بروجنارو، عبر موقع X، المعروف سابقًا باسم Twitter: “إنه مشهد مروع. أنا عاجز عن الكلام”.
ونشرت وسائل الإعلام الإيطالية صورًا مروعة للحادث، فيما هرعت سيارات الإطفاء ورجال الإنقاذ لانتشال الجثث والجرحى.