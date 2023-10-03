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انحرفت عن الطريق وسقطت بالقرب من خطوط السكك الحديدية

لقطات مروعة لمقتل 20 شخصًا في سقوط حافلة من فوق جسر بإيطاليا

الثلاثاء ٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٣ مساءً
لقطات مروعة لمقتل 20 شخصًا في سقوط حافلة من فوق جسر بإيطاليا
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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لقي ما لا يقل عن 20 شخصًا حتفهم، اليوم الثلاثاء، بعد سقوط حافلة على جسر بالقرب من مدينة البندقية في شمال إيطاليا.

انقلاب حافلة في إيطاليا

وذكرت وكالات الأنباء الإيطالية أن الحافلة انحرفت عن الطريق وسقطت بالقرب من خطوط السكك الحديدية في منطقة ميستري المرتبطة بالبندقية عن طريق جسر، لكن سبب الحادث لا يزال غير واضح.

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وذكرت سكاي إيطاليا أنه تم حتى الآن انتشال 18 جثة من تحت الأنقاض بعد أن اشتعلت النيران في الحافلة؛ مما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص الآخرين.

مشهد مروع

وقال عمدة المدينة الإيطالية لويجي بروجنارو، عبر موقع X، المعروف سابقًا باسم Twitter: “إنه مشهد مروع. أنا عاجز عن الكلام”.

ونشرت وسائل الإعلام الإيطالية صورًا مروعة للحادث، فيما هرعت سيارات الإطفاء ورجال الإنقاذ لانتشال الجثث والجرحى.

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