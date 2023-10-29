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من الملتحقين بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية الـ (67)

لقطات من استقبال كلية الملك فهد الأمنية الطلبة المستجدين

الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٧ مساءً
لقطات من استقبال كلية الملك فهد الأمنية الطلبة المستجدين
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المواطن - فريق التحرير

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استقبلت كلية الملك فهد الأمنية، الطلبة المستجدين الملتحقين بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية الـ (67) من حملة الثانوية العامة، وذلك بعد إعلان قبولهم النهائي.

وكانت الكلية قد أنهت استعداداتها لاستقبال الطلبة المستجدين، وإعداد البرامج لتهيئتهم والتأكد من جاهزية الكتائب والميادين والقاعات الدراسية، والأجنحة والمعامل التعليمية، والخدمات المساندة.

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نتائج كلية الملك فهد الأمنية

وكانت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية أعلنت قبل عدة أيام عن نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية من حملة الثانوية العامة بكلية الملك فهد الأمنية.
الدورة.

آلية معرفة النتائج

ويمكن معرفة النتائج ومواعيد تسليم الوثائق والالتحاق بالدورة، من خلال منصة (أبشر – توظيف) من خلال الرابط.

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